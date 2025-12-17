Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

BNI Corporate University Diakui Global atas Strategi Pengembangan SDM

BNI meraih dua penghargaan internasional berkat penguatan SDM melalui BNI Corporate University, menegaskan komitmen pada pembelajaran berkelanjutan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Content Writer
zoom-in BNI Corporate University Diakui Global atas Strategi Pengembangan SDM
Dok. BNI
KOMITMEN PENGEMBANGAN SDM - Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, mengatakan penghargaan tersebut adalah cermin keberhasilan transformasi strategis yang dijalankan BNI dalam pengembangan kapabilitas insan perusahaan. 

TRIBUNNEWS.COM - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali memperoleh pengakuan internasional atas konsistensi pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui BNI Corporate University.

Perseroan meraih dua penghargaan internasional bergengsi yang menegaskan kualitas strategi pembelajaran dan penguatan kapabilitas karyawan secara berkelanjutan.

Penghargaan pertama diraih pada ajang International Customer Experience Awards (ICXA) 2025 yang digelar di Park Plaza London Riverbank, Inggris.

Dalam ajang tersebut, BNI Corporate University meraih Gold Award Winner untuk kategori Best Learning and Development – Over 5.000 Employees.

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, mengatakan penghargaan tersebut adalah cermin keberhasilan transformasi strategis yang dijalankan BNI dalam pengembangan kapabilitas insan perusahaan.

"BNI menempatkan pembelajaran sebagai bagian integral dari pertumbuhan bisnis, dengan menjadikan karyawan sebagai pusat pengembangan dan pimpinan sebagai coach dalam proses pembelajaran," ujar Munadi dalam keterangan tertulis.

ICXA sendiri merupakan ajang internasional yang memberikan apresiasi kepada organisasi dengan praktik terbaik dalam pengelolaan customer experience, termasuk di dalamnya strategi learning and development yang berdampak langsung pada produktivitas dan kinerja.

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam penilaian juri, BNI dinilai unggul melalui penerapan Personalized Learning Journey, yang menyelaraskan proses pembelajaran dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja.

Pendekatan tersebut dibangun melalui tiga pilar utama, yakni Run the Bank, Change the Bank, dan Transform the Bank, yang mencakup penguatan operasional, inovasi, serta pengembangan kepemimpinan.

Selain itu, BNI Corporate University dinilai berhasil membangun budaya pembelajaran berkelanjutan melalui berbagai inisiatif digital, seperti microlearning, kanal YouTube BNU CorpU TV, webinar, serta penyelenggaraan Learning Festival.

Program-program tersebut telah menjangkau lebih dari 44.000 pegawai BNI di dalam dan luar negeri.

Baca juga: Gelar RUPSLB, BNI Perkuat Tata Kelola dan Mantapkan Strategi Bisnis Tahun 2026

Sebelumnya, BNI Corporate University juga meraih Gold Winner pada kategori Branding & Durability dalam ajang The 2025 Global Corporate University Awards yang diselenggarakan di Paris, Prancis.

Dalam ajang tersebut, BNI mengungguli Choice University (Amerika Serikat) dan The Oberoi Group (India).

Panel juri menilai, BNI Corporate University berhasil membangun identitas pembelajaran yang kuat dan terintegrasi dengan strategi organisasi melalui slogan 'Learn, Grow, Lead', serta pemanfaatan berbagai kanal komunikasi internal dan eksternal secara konsisten.

"Penghargaan ini memperkuat keyakinan bahwa pengembangan SDM yang terstruktur dan adaptif merupakan fondasi utama daya saing BNI di tengah dinamika industri dan transformasi digital," kata Munadi.

Capaian ini menegaskan posisi BNI sebagai institusi keuangan nasional yang tidak hanya fokus pada kinerja bisnis, tetapi juga berinvestasi secara berkelanjutan dalam pengembangan talenta untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan daya saing global. 

Baca juga: BNI Raih Dua Penghargaan BI Awards 2025, Perkuat Peran dalam Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Tags:
BNI Corporate University
Munadi Herlambang
pengembangan SDM
BNI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Lonjakan Minat Wisata Picu Gelaran Festival Travel di Jakarta: Transaksi Wisata Naik 12 Persen

Lonjakan Minat Wisata Picu Gelaran Festival Travel di Jakarta: Transaksi Wisata Naik 12 Persen

BNI Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumbar, Monitoring dan Dukungan Masih Berlanjut

BNI Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumbar, Monitoring dan Dukungan Masih Berlanjut

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas