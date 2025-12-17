BNI Corporate University Diakui Global atas Strategi Pengembangan SDM

TRIBUNNEWS.COM - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali memperoleh pengakuan internasional atas konsistensi pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui BNI Corporate University.

Perseroan meraih dua penghargaan internasional bergengsi yang menegaskan kualitas strategi pembelajaran dan penguatan kapabilitas karyawan secara berkelanjutan.

Penghargaan pertama diraih pada ajang International Customer Experience Awards (ICXA) 2025 yang digelar di Park Plaza London Riverbank, Inggris.

Dalam ajang tersebut, BNI Corporate University meraih Gold Award Winner untuk kategori Best Learning and Development – Over 5.000 Employees.

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, mengatakan penghargaan tersebut adalah cermin keberhasilan transformasi strategis yang dijalankan BNI dalam pengembangan kapabilitas insan perusahaan.

"BNI menempatkan pembelajaran sebagai bagian integral dari pertumbuhan bisnis, dengan menjadikan karyawan sebagai pusat pengembangan dan pimpinan sebagai coach dalam proses pembelajaran," ujar Munadi dalam keterangan tertulis.

ICXA sendiri merupakan ajang internasional yang memberikan apresiasi kepada organisasi dengan praktik terbaik dalam pengelolaan customer experience, termasuk di dalamnya strategi learning and development yang berdampak langsung pada produktivitas dan kinerja.

Dalam penilaian juri, BNI dinilai unggul melalui penerapan Personalized Learning Journey, yang menyelaraskan proses pembelajaran dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja.

Pendekatan tersebut dibangun melalui tiga pilar utama, yakni Run the Bank, Change the Bank, dan Transform the Bank, yang mencakup penguatan operasional, inovasi, serta pengembangan kepemimpinan.

Selain itu, BNI Corporate University dinilai berhasil membangun budaya pembelajaran berkelanjutan melalui berbagai inisiatif digital, seperti microlearning, kanal YouTube BNU CorpU TV, webinar, serta penyelenggaraan Learning Festival.

Program-program tersebut telah menjangkau lebih dari 44.000 pegawai BNI di dalam dan luar negeri.

Sebelumnya, BNI Corporate University juga meraih Gold Winner pada kategori Branding & Durability dalam ajang The 2025 Global Corporate University Awards yang diselenggarakan di Paris, Prancis.

Dalam ajang tersebut, BNI mengungguli Choice University (Amerika Serikat) dan The Oberoi Group (India).

Panel juri menilai, BNI Corporate University berhasil membangun identitas pembelajaran yang kuat dan terintegrasi dengan strategi organisasi melalui slogan 'Learn, Grow, Lead', serta pemanfaatan berbagai kanal komunikasi internal dan eksternal secara konsisten.

"Penghargaan ini memperkuat keyakinan bahwa pengembangan SDM yang terstruktur dan adaptif merupakan fondasi utama daya saing BNI di tengah dinamika industri dan transformasi digital," kata Munadi.

Capaian ini menegaskan posisi BNI sebagai institusi keuangan nasional yang tidak hanya fokus pada kinerja bisnis, tetapi juga berinvestasi secara berkelanjutan dalam pengembangan talenta untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan daya saing global.

