KPK Apresiasi Vonis Kasus Korupsi LPEI-PT PE, Jimmy Masrin Dihukum Bayar Uang Pengganti Jutaan Dolar

Ringkasan Berita: Ada kesepakatan awal untuk mempermudah proses kredit meski PT Petro Energy tidak layak

PT Petro Energy terbukti melakukan window dressing terhadap laporan keuangannya

Hakim membebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Jimmy Masrin sebesar 32.691.551,88 dolar AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap tiga terdakwa dalam kasus korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Petro Energy (PT PE).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa putusan tersebut menegaskan pembuktian jaksa atas kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 958,5 miliar akibat permufakatan jahat dalam pemberian kredit tersebut.

"KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Majelis Hakim, di mana ketiga terdakwa diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

Ketiga terdakwa tersebut adalah Newin Nugroho (Presiden Direktur PT PE), Susy Mira Dewi Sugiarta (Direktur PT PE), dan Jimmy Masrin (Komisaris Utama sekaligus Penerima Manfaat/Beneficial Owner PT PE).

Konstruksi Perkara

Budi menjelaskan, dalam konstruksi perkara yang terbukti di pengadilan, terungkap adanya kesepakatan awal untuk mempermudah proses kredit meski PT Petro Energy tidak layak menerima fasilitas tersebut.

"Ada kesepakatan pemberian kickback sebesar 1 persen dari plafon pinjaman kepada pihak-pihak di LPEI. LPEI tetap memberikan kredit tanpa melakukan kontrol kebenaran, padahal PT PE menggunakan kontrak fiktif dengan memalsukan dokumen purchase order dan invoice," terang Budi.

Selain itu, PT Petro Energy terbukti melakukan window dressing terhadap laporan keuangannya.

Dana kredit yang cair pun tidak digunakan sesuai peruntukan, melainkan diselewengkan untuk membayar utang bank lain, cicilan KMKE I, hingga menjadi bridging loan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Jimmy Masrin.

Vonis dan Uang Pengganti

Berdasarkan putusan yang dibacakan pada Selasa (16/12/2025) malam, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara bervariasi kepada para terdakwa.

Newin Nugroho divonis pidana penjara 4 tahun dan denda Rp250 juta (subsidair 4 bulan).

Sementara Susy Mira Dewi Sugiarta dihukum pidana penjara 6 tahun dan denda Rp250 juta (subsidair 4 bulan).



Sedangkan Jimmy Masrin divonis pidana penjara 8 tahun dan denda Rp250 juta (subsidair 4 bulan).

Secara khusus, hakim membebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya kepada Jimmy Masrin sebesar 32.691.551,88 dolar Amerika Serikat (AS).

Menurut pertimbangan hakim yang dikutip KPK, Newin dan Susy tidak dikenakan uang pengganti karena tidak terbukti menikmati aliran dana secara pribadi.

Sebaliknya, aliran dana tersebut mengalir ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Jimmy Masrin selaku beneficial owner.

"Jika Terdakwa Jimmy Masrin tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hartanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun," ujar Budi.

Majelis hakim menilai hal yang memberatkan para terdakwa adalah perbuatan mereka menghambat upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, serta terdakwa II dan III dinilai tidak berterus terang selama persidangan.