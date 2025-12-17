Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Anggota Komisi III DPR Sudin: Empat Pilar Kebangsaan Kunci Persatuan, Bukan Sekadar Slogan

Sudin, mengajak mahasiswa memperkuat pemahaman tentang Empat Pilar Kebangsaan sebagai dasar moral dan karakter bangsa. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Anggota Komisi III DPR Sudin: Empat Pilar Kebangsaan Kunci Persatuan, Bukan Sekadar Slogan
HO/IST
MAHASISWA BERJIWA PANCASILA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Sudin, mengajak mahasiswa memperkuat pemahaman tentang Empat Pilar Kebangsaan sebagai dasar moral dan karakter bangsa. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan yang digelar di Politeknik Negeri Lampung (Polinela), membahas nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. (HO) 
Ringkasan Berita:
  • Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Sudin, mengajak mahasiswa Politeknik Negeri Lampung (Polinela) memperkuat pemahaman Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika).
  • Empat Pilar bukan sekadar slogan, tetapi pedoman hidup untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan kekokohan bangsa.
  • Peserta: Ratusan mahasiswa hadir bersama Wakil Direktur I Bidang Akademik, pembina BEM, serta Tenaga Ahli DPR RI Donald Harris Sihotang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Sudin, mengajak mahasiswa memperkuat pemahaman tentang Empat Pilar Kebangsaan sebagai dasar moral dan karakter bangsa. 

Empat Pilar Kebangsaan adalah empat landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan yang digelar di Politeknik Negeri Lampung (Polinela).

Forum tersebut membahas nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Di depan para mahasiswa, Sudin menegaskan pentingnya nilai kebangsaan sebagai fondasi persatuan dan kekokohan bangsa. 

“Empat pilar ini bukan hanya slogan, tapi pedoman hidup. Kalau nilai-nilainya benar-benar kita jalankan, bangsa kita akan tetap kokoh, bersatu, dan berdaulat,” kata Sudin dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa, wakil direktur I Bidang Akademik, pembina BEM, serta Tenaga Ahli DPR RI Donald Harris Sihotang.

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam konteks kekinian, Sudin juga memberikan pesan kepada mahasiswa agar nilai moral dan etika tidak hanya dihafal, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ranah digital. 

“Kita hidup di era digital yang serba cepat. Maka penting bagi mahasiswa untuk menjaga etika, adab, dan kebijaksanaan dalam bertutur, baik secara langsung maupun di media sosial,” ucapnya.

Sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan, Sudin juga menyerahkan 150 bibit pohon alpukat kepada pihak kampus untuk ditanam sebagai bentuk cinta tanah air dan komitmen menjaga alam. 

“Menanam Pohon adalah bentuk cinta lingkungan, sama halnya dengan menanam nilai kebangsaan, keduanya adalah investasi untuk masa depan Indonesia,” ucap Ketua Komisi IV DPR 2019-2024 ini.

Sementara itu, Tenaga Ahli DPR RI, Donald, menekankan peran mahasiswa dalam menggunakan media sosial dengan bijak dan tak mudah terprovokasi oleh isu negatif. 

“Mahasiswa harus bijak menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif dari luar yang bisa memecah persatuan. Saring sebelum sharing, dan gunakan media sosial sebagai sarana edukasi serta inspirasi,” tandasnya.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Komisi III DPR
Empat Pilar Kebangsaan
PDIP
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Rombak Kepengurusan DPD PDIP Banten, Ini Pesan Megawati Soekarnoputri

Rombak Kepengurusan DPD PDIP Banten, Ini Pesan Megawati Soekarnoputri

Jusuf Kalla Cerita Hampir Jadi Cawapres Megawati di Pilpres 2004 Sebelum Akhirnya Dipilih SBY

Jusuf Kalla Cerita Hampir Jadi Cawapres Megawati di Pilpres 2004 Sebelum Akhirnya Dipilih SBY

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas