Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

50 Mahasiswa Politeknik Sahid Tangerang Selatan Magang Kerja di Luar Negeri, Sembilan di Jepang

Untuk memperkuat kualitas dan daya saing, Politeknik Sahid terus memperluas kemitraan strategis dengan sejumlah kementerian, pemerintah provinsi

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in 50 Mahasiswa Politeknik Sahid Tangerang Selatan Magang Kerja di Luar Negeri, Sembilan di Jepang
Tribunnews.com/istimewa
WISUDA MAHASISWA - Kegiatan wisuda ke-40 Tahun Akademik 2024/2025 diikuti 387 mahasiswa dari jenjang Magister Terapan, Sarjana Terapan Pariwisata, Ahli Madya Pariwisata, dan Ahli Pratama Pariwisata 
Ringkasan Berita:
  • Sebanyak 50 mahasiswa Politeknik Sahid, Tangerang Selatan, saat ini mengikuti kegiatan magang kerja di sejumlah negara 9 diantaranya di Jepang.
  • Wisuda ke-40 Tahun Akademik 2024/2025 diikuti 387 mahasiswa dari jenjang Magister Terapan, Sarjana Terapan Pariwisata, Ahli Madya Pariwisata, dan Ahli Pratama Pariwisata.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN - Perguruan tinggi di Indonesia kini aktif menjalin kemitraan dengan sektor industri di luar negeri melalui kegiatan magang kerja dan penyaluran kerja.

Sebanyak 50 mahasiswa Politeknik Sahid, Tangerang Selatan, saat ini mengikuti kegiatan magang kerja di sejumlah negara di Jepang, Perancis, Uzbekistan, Malaysia, Taiwan, Thailand, Hongkong, Jerman, Bahrain, dan Amerika Serikat.

Dari jumlah tersebut sembilan diantaranya magang kerja di Jepang. "Mereka sudah mengikuti magang kerja sebelum lulus kuliah," kata Direktur Politeknik Sahid Baskoro Harwindito, S.ST., M.M. pada Sidang Terbuka Senat dan Wisuda ke-40 Tahun Akademik 2024/2025 yang berlangsung Rabu, 10 Desember 2025.

Dia mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi 387 wisudawan dan wisudawati dari jenjang Magister Terapan, Sarjana Terapan Pariwisata, Ahli Madya Pariwisata, dan Ahli Pratama Pariwisata.

Untuk memperkuat kualitas dan daya saing, Politeknik Sahid terus memperluas kemitraan strategis dengan sejumlah kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, BUMN serta asosiasi pendidikan tinggi dan asosiasi profesi serta lembaga pelatihan kerja di dalam negeri dan luar negeri. 

Baca juga: 349 Mahasiswa dari Tujuh Program Studi Jalani Wisuda ke-18 UNIBI

“Kerjasama ini untuk mendukung program magang, penelitian dan pengabdian masyarakat, penggunaan teaching industry hospitality & tourism serta program joint degree/double degree dan non-degree program,” kata Baskoro Harwindito.

Menurutnya, pendekatan ini membuat Politeknik Sahid mampu menghasilkan lulusan dari 40 angkatan yang kompetensinya diakui secara nasional dan internasional dengan tetap berpegang pada budaya dan nilai religius sesuai falsafah “Ilmu-Amal-Sholeh”. 

Rekomendasi Untuk Anda

“Tema“Global Horizons: Celebrating the World-Class Future of Hospitality” menjadi simbol bahwa para wisudawan dan wisudawati telah menuntaskan pendidikannya dan siap melangkah lebih jauh sebagai profesional berkelas dunia tanpa meninggalkan nilai budaya dan religious,” ujarnya.

Baskoro mengatakan, wisuda kali ini menjadi momen istimewa karena Program Studi Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata meluluskan angkatan pertamanya yang terdiri dari dua angkatan. 

Sebanyak 8 lulusan menerima predikat “Lulusan Terbaik” dan masing-masing memperoleh beasiswa studi lanjut untuk program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana Terapan.

Lulusan terbaik dari Program Studi Magister Terapan mendapatkan penghargaan berupa tali asih dari lembaga.

Selain itu, 19 wisudawan penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar(KIP) yang didukung oleh Kemendiktisaintek dan 79 wisudawanti dari program kerja sama dengan mitra DUDIKA, melalui Program Professional Faculty Member (PFM), Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP), Program kerja sama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Sahid Group.

Wisuda ke-40 mengangkat tema Global Horizons: Celebrating the World-Class Future of Hospitality untuk terus mengembangkan lulusan yang tidak hanya siap bersaing di kancah internasional, tetapi juga tetap berpegang pada nilai, budaya, dan karakter yang menjadi identitas institusi. 

Dengan sinergi yang kuat dan visi global yang jelas, pihaknya optimistis perguruan tinggi yang dipimpinnya melangkah menuju masa depan yang lebih berpengaruh dalam memajukan pariwisata Indonesia di dunia internasional. (tribunnews/fin)

 

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Tangerang Selatan
Jepang
Politeknik Sahid
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Berawal Tangisan saat Listrik Padam, Bayi 6 Bulan di Tangsel Dibanting Ayah hingga Tewas

Berawal Tangisan saat Listrik Padam, Bayi 6 Bulan di Tangsel Dibanting Ayah hingga Tewas

CEO JPX Hiromi Yamaji: Transparansi Jadi Syarat Perusahaan Indonesia IPO di Jepang

CEO JPX Hiromi Yamaji: Transparansi Jadi Syarat Perusahaan Indonesia IPO di Jepang

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas