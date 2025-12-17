Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Kenakan Kemeja Safari, Prabowo Tiba di Bandara Minangkabau Sumbar, Tinjau Lokasi Bencana Sumatera

Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Sumatera untuk memantau langsung penanganan bencana, Rabu, (17/12/2025).

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Tribunnews.com/Taufik Ismail
KUNJUNGI SUMBAR - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat sekitar 18.40 WIB, Rabu, (17/12/2025). Presiden akan meninjau dan memantau langsung penanganan bencana di Sumbar. (Taufik Ismail) 
Ringkasan Berita:
  • Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Minangkabau, Rabu (17/12/2025) pukul 18.40 WIB, setelah berangkat dari Halim Perdanakusuma. 
  • Ia disambut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, serta didampingi sejumlah menteri.
  • Agenda awal: Usai tiba, Presiden langsung menuju mobil kepresidenan dan dijadwalkan memimpin rapat internal pada malam hari.

TRIBUNNEWS.COM, PADANG - Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Sumatera untuk memantau langsung penanganan bencana, Rabu, (17/12/2025).

Pesawat Kepresidenan PK GRD, tiba di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat sekitar 18.40 WIB, setelah sebelumnya bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta 17.05 WIB.

Presiden tampak mengenakan pakaian safari lengan panjang lengkap dengan topi. Turun dari tangga pesawat Presiden disambut oleh Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.

Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Usai tiba, Presiden langsung masuk ke mobil Kepresidenan berwarna putih. Presiden dikabarkan akan langsung memimpin rapat secara internal, pada Rabu malam.

Berdasarkan informasi, pada Kamis esok, Presiden akan mengunjungi lokasi terdampak bencana di Sumbar diantaranya Kabupaten Agam, pembangunan jembatan darurat di Kabupaten Padang Pariaman, serta jalur lintas nasional Lembah Anai yang sempat terputus aksesnya karena banjir dan longsor beberapa waktu lalu.

Kunjungan Presiden ke lokasi terdampak bencana Sumatera ini dilakukan untuk keempat kalinya.

  • Pertama, Presiden meninjau lokasi bencana di tiga Provinsi pada 1 Desember 2025.
  • Sepekan kemudian atau 7 Desember meninjau Bireun, Aceh.
  • Tanggal 12 Desember meninjau  Aceh Tamiang, Takengon dan Bener Meriah.
  • Sehari kemudian atau pada 13 Desember, Presiden  meninjau lokasi bencana di Kabupaten Langkat, Sumut.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Senin 15 Desember, Presiden mengatakan  akan rutin berkunjung ke daerah terdampak bencana. Tujuannya untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik.

“Rencananya saya segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” kata Presiden.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Prabowo
banjir
Sumatera
Bandara Minangkabau
