Amnesty Kritik Prabowo Ingin Tanam Sawit di Tanah Papua, Singgung Tiga Kawasan Paru-Paru Dunia

Ringkasan Berita: Pernyataan Presiden Prabowo ingin menanam sawit di tanah Papua mendapat kritik dari Usman Hamid

Direktur Amnesty International Indonesia itu menyebut, gagasan tersebut mencerminkan pengabaian terhadap pelajaran dari bencana ekologis di Aceh dan Sumatra

Usman menyatakan, keinginan Prabowo sebagai langkah yang mengulang kesalahan yang sama

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, melontarkan kritik kepada Presiden Prabowo Subianto terkait wacana penanaman kelapa sawit di Papua.

Usman menilai gagasan tersebut mencerminkan pengabaian terhadap pelajaran dari bencana ekologis yang terjadi akibat deforestasi di sejumlah wilayah Indonesia.

Pernyataan Prabowo disampaikan dalam rapat bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Menurut Prabowo, hal tersebut penting sebagai upaya kemandirian energi berbasis potensi lokal agar daerah tidak bergantung pada pasokan dari luar.

Melalui pernyataan terbukanya di akun Instagram @usmanham_id pada Rabu (17/12/2025), Usman mempertanyakan sikap Presiden yang dinilainya berulang kali mendorong perluasan lahan sawit tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.

“Di awal tahun anda meminta ‘tambah lahan sawit’ dan bilang ‘enggak usah takut deforestasi’. Jelang akhir tahun, terjadi bencana ekologis di Sumatra. Anda pura-pura lupa bahaya deforestasi,” kata Usman dalam pernyataannya.

Menurut Usman, hampir seluruh warga kritis dan para ahli lingkungan telah menyimpulkan bahwa bencana ekologis di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara berkaitan erat dengan pembabatan hutan.

Karena itu, rencana menjadikan Papua sebagai kawasan sawit dinilai sebagai langkah yang mengulang kesalahan yang sama.

“Sekarang, anda meminta agar Papua ditanami sawit. Ini suara Presiden Republik atau Presiden Direktur perusahaan sawit?” ujarnya dengan nada mempertanyakan.

Usman juga menyinggung posisi Presiden sebagai pemimpin negara yang harus membedakan kepentingan publik dan kepentingan bisnis. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan negara tidak bisa disamakan dengan pengelolaan usaha pribadi.

“Saya paham anda memiliki lahan luas perkebunan sawit. Tapi saat ini anda bukan sedang menjalankan bisnis anda. Ini negara,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Usman menekankan posisi strategis Papua dalam ekosistem global. Ia menyebut Papua sebagai salah satu dari tiga kawasan hutan terbesar dan tersisa di dunia bersama Amazon dan Kongo yang berfungsi sebagai paru-paru dunia.

Usman memaparkan, Papua memiliki sekitar 7,5 juta hektare lahan gambut—terluas di Indonesia—serta menyimpan sekitar 50 persen dari total hutan mangrove nasional. Selain itu, Papua menjadi rumah bagi ratusan spesies satwa endemik dan puluhan ribu jenis tanaman.

“Pulau ini penyerap karbon terluas dan pelindung iklim dari krisis,” kata Usman.