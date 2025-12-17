BREAKING NEWS: 2 Anggota Yanma Mabes Polri Pengeroyok Matel Dipecat, Empat Lainnya Demosi 5 Tahun

Ringkasan Berita: Dua polisi dipecat dari institusi Polri

Empat polisi dijatuhi sanksi demosi

Dua polisi yang dijatuhi sanksi pemecatan mengajukan banding

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap enam anggota satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri rampung digelar di TNCC, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Keenamnya menjadi terduga pelanggar atas kasus pengeroyokan berujung kematian dua mata elang (matel) atau debt collector di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago mengatakan sidang KKEP digelar mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.45 WIB.

Keenam terduga pelanggar adalah:

Bripda Irfan Batubara Bripda Jefry Ceo Agusta Brigadir Ilham Bripda Ahmad Marz Zulqadri Bripda Baginda Bripda Raafi Gafar

Sidang KKEP dipimpin Ketua Komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto selaku Karowabprof Divpropam Polri didampingi tiga anggota komisi menyidangkan enam terduga pelanggar.

"Menjatuhkan sanksi berupa etika yaitu perilaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela," ungkap Erdi.

Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dijatuhkan terhadap dua anggota yakni Brigadir Ilham dan Bripda Ahmad Marz Zulqadri.

"Atas putusan tersebut, kedua pelanggar menyatakan banding," ucapnya.

Adapun pasal yang dilanggar yaitu Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003, tentang pemberhentian anggota polri juncto pasal 8 huruf c angka 1 Perpol 2002 tentang kode etik dan Profesi Polri.

Di mana anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian karena melanggar sumpah atau janji anggota polri sebagai jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia.

Pasal kedua yang dilanggar Pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah tentang pemberhentian anggota polri juncto Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi kepolisian.

Empat Anggota Didemosi

Sidang KKEP di kasus yang sama juga dilakukan terhadap terduga pelanggar Bripda Irfan Batubara, Bripda Jefry Ceo Agusta, Bripda Baginda, dan Bripda Raafi Gafar.

Putusan dari sidang KKEP terhadap empat anggota Yanma Mabes Polri itu berupa sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Sanksi berikutnya kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP.

"Sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi 5 tahun atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding," ujarnya.

Kronologis Kejadian