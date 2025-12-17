Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
BREAKING NEWS: 2 Anggota Yanma Mabes Polri Pengeroyok Matel Dipecat, Empat Lainnya Demosi 5 Tahun

Dua anggota Polri pengeroyok mata elang hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan dipecat dari kepolisian, empat lainnya demosi 5 tahun.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Adi Suhendi
zoom-in BREAKING NEWS: 2 Anggota Yanma Mabes Polri Pengeroyok Matel Dipecat, Empat Lainnya Demosi 5 Tahun
Tribunnews.com/Reynas Abdila
MATEL TEWAS DIKEROYOK - Enam anggota Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri pengeroyok mata elang hingga tewas ditampilkan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025). Hasil sidang etik, dua disanksi pemecatan dan empat domisi 5 tahun. 

Ringkasan Berita:
  • Dua polisi dipecat dari institusi Polri
  • Empat polisi dijatuhi sanksi demosi
  • Dua polisi yang dijatuhi sanksi pemecatan mengajukan banding

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap enam anggota satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri rampung digelar di TNCC, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Keenamnya menjadi terduga pelanggar atas kasus pengeroyokan berujung kematian dua mata elang (matel) atau debt collector di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago mengatakan sidang KKEP digelar mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.45 WIB.

Keenam terduga pelanggar adalah:

  1. Bripda Irfan Batubara
  2. Bripda Jefry Ceo Agusta
  3. Brigadir Ilham
  4. Bripda Ahmad Marz Zulqadri
  5. Bripda Baginda
  6. Bripda Raafi Gafar

Sidang KKEP dipimpin Ketua Komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto selaku Karowabprof Divpropam Polri didampingi tiga anggota komisi menyidangkan enam terduga pelanggar.

"Menjatuhkan sanksi berupa etika yaitu perilaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela," ungkap Erdi.

Baca juga: 6 Polisi Keroyok 2 Mata Elang, Staf Ahli Kapolri Singgung soal Pangkat: Level Bawah Itu Sulit Sekali

Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dijatuhkan terhadap dua anggota yakni Brigadir Ilham dan Bripda Ahmad Marz Zulqadri.

"Atas putusan tersebut, kedua pelanggar menyatakan banding," ucapnya. 

Adapun pasal yang dilanggar yaitu Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003, tentang pemberhentian anggota polri juncto pasal 8 huruf c angka 1 Perpol 2002 tentang kode etik dan Profesi Polri.

Di mana anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian karena melanggar sumpah atau janji anggota polri sebagai jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia.

Baca juga: 6 Oknum Polisi yang Keroyok Mata Elang hingga Tewas di Kalibata Disidang Etik Rabu Depan

Pasal kedua yang dilanggar Pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah tentang pemberhentian anggota polri juncto Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi kepolisian.

Empat Anggota Didemosi

Sidang KKEP di kasus yang sama juga dilakukan terhadap terduga pelanggar Bripda Irfan Batubara, Bripda Jefry Ceo Agusta, Bripda Baginda, dan Bripda Raafi Gafar.

Putusan dari sidang KKEP terhadap empat anggota Yanma Mabes Polri itu berupa sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Sanksi berikutnya kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP.

"Sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi 5 tahun atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding," ujarnya.

Kronologis Kejadian

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
mata elang
Mabes Polri
Kalibata
Jakarta Selatan
