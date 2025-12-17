Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Direktur Eksekutif WALHI Papua Maikel Peuki menyebut, pemerintah belum menghargai keberadaan masyarakat adat Papua.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rizkianingtyas Tiarasari
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis
Sekretariat Presiden
TANAM SAWIT DI PAPUA - Dalam foto: Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan ucapan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 pada Selasa (28/10/2025). ernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin menanam kelapa sawit di tanah Papua menuai kritik tajam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua. 

Ringkasan Berita:
  • Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penanaman tanaman berbasis komoditas, seperti kelapa sawit hingga tebu, di Papua sebagai bagian dari program swasembada energi dan pangan.
  • Keinginan Prabowo menanam sawit di Papua menuai kritik tajam dari WALHI Papua.
  • WALHI Papua menilai, rencana penanaman sawit menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua.

TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin menanam kelapa sawit di tanah Papua menuai kritik tajam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua.

Diketahui, Prabowo mendorong penanaman tanaman berbasis komoditas, seperti kelapa sawit hingga tebu, di Papua saat memberi pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Prabowo bilang, rencana penanaman sawit di Papua menjadi salah satu cara agar Indonesia mencapai swasembada energi dalam lima tahun yang akan datang.

Sebab, menurutnya Mantan Menteri Pertahanan RI ini, kelapa sawit dapat diolah untuk menjadi bahan bakar minyak (BBM).

Swasembada sendiri bermakna suatu kondisi kemandirian dan dapat memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri.

Prabowo mengklaim, kehadiran kelapa sawit di Papua akan mendorong pembuatan dan pengembangan BBM mandiri di Tanah Air.

Rekomendasi Untuk Anda

"Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit," tutur Prabowo.

Lebih lanjut, tak hanya kelapa sawit, Prabowo juga ingin Papua ditanami tebu hingga singkong untuk memproduksi etanol.

Dengan begitu, harap Prabowo, semua daerah di Indonesia, termasuk Papua, bisa berswasembada energi dan swasembada pangan secara merata.

"Tebu menghasilkan etanol, singkong, cassava juga menghasilkan etanol, sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi," ucap Prabowo.

Prabowo beralasan, jika setiap daerah bisa swasembada energi, maka Indonesia akan menghemat hingga ratusan triliun Rupiah, sebab tidak perlu mengimpor BBM dari luar negeri.

Baca juga: Amnesty Kritik Prabowo Ingin Tanam Sawit di Tanah Papua, Singgung Tiga Kawasan Paru-Paru Dunia

"Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun," terangnya.

Kritik Tajam WALHI Papua

WALHI Papua menyatakan kekhawatiran serius terhadap rencana pemerintah terkait swasembada energi dan pangan yang akan membuka tanah dan hutan Papua untuk proyek pertanian besar seperti perkebunan kelapa sawit, tebu, dan lainnya.

WALHI Papua mewanti-wanti, ada ancaman besar di balik rencana penanaman kelapa sawit dan tebu yang notabene bersifat monokultur besar (praktik pertanian atau kehutanan skala luas yang menanam satu jenis tanaman).

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Halaman 1/3
123
Tags:
Prabowo Subianto
kelapa sawit
Walhi
Papua
Sumatra Barat
Sumatra Utara
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas