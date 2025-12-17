Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Ringkasan Berita: Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penanaman tanaman berbasis komoditas, seperti kelapa sawit hingga tebu, di Papua sebagai bagian dari program swasembada energi dan pangan.

Keinginan Prabowo menanam sawit di Papua menuai kritik tajam dari WALHI Papua.

WALHI Papua menilai, rencana penanaman sawit menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua.

TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin menanam kelapa sawit di tanah Papua menuai kritik tajam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua.

Diketahui, Prabowo mendorong penanaman tanaman berbasis komoditas, seperti kelapa sawit hingga tebu, di Papua saat memberi pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Prabowo bilang, rencana penanaman sawit di Papua menjadi salah satu cara agar Indonesia mencapai swasembada energi dalam lima tahun yang akan datang.

Sebab, menurutnya Mantan Menteri Pertahanan RI ini, kelapa sawit dapat diolah untuk menjadi bahan bakar minyak (BBM).

Swasembada sendiri bermakna suatu kondisi kemandirian dan dapat memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri.

Prabowo mengklaim, kehadiran kelapa sawit di Papua akan mendorong pembuatan dan pengembangan BBM mandiri di Tanah Air.

"Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit," tutur Prabowo.

Lebih lanjut, tak hanya kelapa sawit, Prabowo juga ingin Papua ditanami tebu hingga singkong untuk memproduksi etanol.

Dengan begitu, harap Prabowo, semua daerah di Indonesia, termasuk Papua, bisa berswasembada energi dan swasembada pangan secara merata.

"Tebu menghasilkan etanol, singkong, cassava juga menghasilkan etanol, sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi," ucap Prabowo.

Prabowo beralasan, jika setiap daerah bisa swasembada energi, maka Indonesia akan menghemat hingga ratusan triliun Rupiah, sebab tidak perlu mengimpor BBM dari luar negeri.

"Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun," terangnya.

Kritik Tajam WALHI Papua:

WALHI Papua menyatakan kekhawatiran serius terhadap rencana pemerintah terkait swasembada energi dan pangan yang akan membuka tanah dan hutan Papua untuk proyek pertanian besar seperti perkebunan kelapa sawit, tebu, dan lainnya.

WALHI Papua mewanti-wanti, ada ancaman besar di balik rencana penanaman kelapa sawit dan tebu yang notabene bersifat monokultur besar (praktik pertanian atau kehutanan skala luas yang menanam satu jenis tanaman).