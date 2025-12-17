Kepala BPIP Yudian Wahyudi Resmikan Prasasti Pancasila di Menara 165: Tegaskan Komitmen Kebangsaan

Ringkasan Berita: Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi meresmikan Prasasti Pancasila di Menara 165.

Prastasi ini sebagai simbol penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di ruang publik.

Peresmian disertai pembukaan pelatihan internalisasi nilai BerAKHLAK bagi ASN BPIP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudian Wahyudi meresmikan Prasasti Pancasila yang terletak di Menara 165, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Peresmian ini menjadi simbol penguatan komitmen internalisasi nilai-nilai Pancasila di ruang publik.

Momentum tersebut menegaskan kembali posisi Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional Republik Indonesia yang harus terus dijaga, dihayati, serta diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Prosesi peresmian berlangsung khidmat. Prof. Yudian Wahyudi didampingi Founder ESQ Corp Ary Ginanjar Agustian secara simbolis membuka tirai bendera Merah Putih berukuran besar yang menutupi prasasti.

“Dengan memohon rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa, saya meresmikan Prasasti Pancasila di Gedung Menara 165 Jakarta,” ujar Prof. Yudian dalam sambutannya.

Pada prasasti tersebut terukir lima sila Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Prasasti Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Menara 165 sejak gedung ini didirikan oleh PT Grha Satu Enam Lima Tbk pada 1 Juni 2005.

Keberadaannya mencerminkan komitmen pendiri Menara 165 dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan serta menjadikan Pancasila sebagai fondasi pembangunan karakter bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPIP juga membuka secara resmi Training Internalisasi BerAKHLAK dan Employer Branding bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIP. Pelatihan yang diselenggarakan oleh ACT Consulting International–ESQ ini berlangsung di Andalucia Ballroom Menara 165.

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK—Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif—agar terinternalisasi secara utuh dalam bingkai Ideologi Pancasila.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi BPIP, di antaranya Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Surahno, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti, serta para pimpinan tinggi pratama BPIP.

Kehadiran para pimpinan tersebut mencerminkan komitmen BPIP dalam membangun aparatur negara yang profesional, berintegritas, serta memiliki landasan ideologis yang kuat.

Rangkaian peresmian Prasasti Pancasila dan pelaksanaan pelatihan ini menegaskan peran Menara 165 tidak hanya sebagai pusat aktivitas bisnis, tetapi juga sebagai ruang pendidikan karakter dan ideologi yang konsisten menghidupkan nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika modernitas.