Profil dan Sosok

Sosok Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari, Wadirut BRI yang Baru, Gantikan Agus Noorsanto

Berikut ini sosok  Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari, yang kini diamanahi sebagai Wakil Direktur Utama BRI

Penulis: garudea prabawati
Editor: Tiara Shelavie
Sosok Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari, Wadirut BRI yang Baru, Gantikan Agus Noorsanto
Istimewa
WADIRUT BRI BARU - Viviana Dyah Ayu, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BRI, diputuskan lewat RUPSLB, Rabu (17/12/2025). 
Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari kini telah diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pengangkatan tersebut sesuai dengan perombakan jajaran Dewan Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (17/12/2025).

RUPSLB diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat luar biasa.

Yakni seperti perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, atau pemisahan perseroan.

Viviana menjabat sebagai Wakil Direktur Utama menggantikan Agus Noorsanto.

Diketahui sebelumnya, Viviana merupakan Direktur Finance & Strategy BRI.  

Lantas berikut sepak terjang Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari:

Viviana bukan orang baru di BRI.

Perempun kelahiran Surakarta 30 September 1978 ini telah berkarir cukup lama di BRI.

Mengutip laman BRI, ir-bri.com, selain sebagai Direktur Finance & Strategy BRI, dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan BRI.

Viviana juga pernah diamanahi sebagai Ketua Pembina Yayasan BRIKasih, yayasan yang telah berdiri sejak 3 Mei 2016, mengutip brikasih.org.

Baca juga: Susunan Direksi Terbaru Bank BRI Pasca RUPSLB, Wadirut Kini Dijabat Viviana Dyah Ayu

Riwayat Pendidikan

  • Master of Business Administration, University of Rochester, USA
  • Sarjana Peternakan, Institut Pertanian Bogor

Riwayat Karir di BRI

  • Direktur Finance & Strategy (2025 - sekarang)
  • Direktur Keuangan BRI (2021 - 2025)
  • EVP Subsidiary Management Division BRI (2019)
  • VP Subsidiary Management Desk BRI (2018 - 2019)
  • AVP Equity Management, Corporate Development & Strategy BRI (2017 - 2018)
  • AVP Planning, Corporate Development & Strategy BRI (2016 - 2017)

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

Tags:
Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
BRI
Agus Noorsanto
