Banjir Bandang di Sumatera

Menag: Kerusakan Hutan Tanda Terganggunya Relasi Manusia dengan Amanah Tuhan

Menag Nasaruddin Umar tegaskan kerusakan lingkungan bukan konsekuensi pembangunan, dorong taubat ekologis berbasis ekoteologi.

Penulis: Reza Deni
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Menag: Kerusakan Hutan Tanda Terganggunya Relasi Manusia dengan Amanah Tuhan
(ho/LAP)
KERUSAKAN HUTAN: Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) saat menghadiri seminar Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerbang Tani bertajuk “Taubat Ekologis: Refleksi Kebijakan Tata Kelola SDA” di Aula PKU Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (17/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menekankan bahwa kerusakan lingkungan tidak boleh lagi dianggap sebagai konsekuensi wajar pembangunan
  • Ia mengusulkan pendekatan ekoteologi sebagai fondasi etik kebijakan lingkungan, menegaskan alam adalah amanah ilahi yang wajib dijaga. 
  • Seruan taubat ekologis ini menuntut aksi nyata berupa audit izin, rehabilitasi hutan, pemulihan sungai, hingga penegakan hukum. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak boleh lagi dipandang sebagai konsekuensi wajar pembangunan.

Dia pun menekankan pentingnya pendekatan ekoteologi sebagai fondasi etik kebijakan lingkungan

“Alam bukan sekadar sumber daya, melainkan amanah ilahi yang wajib dijaga keberlanjutannya. Kerusakan hutan, pencemaran air, dan konflik lahan bukanlah ‘biaya pembangunan’, tetapi tanda terganggunya relasi manusia dengan amanah Tuhan,” kata Nasaruddin dalam seminar Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerbang Tani bertajuk “Taubat Ekologis: Refleksi Kebijakan Tata Kelola SDA” di Aula PKU Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Seruan tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sekaligus inisiator Gerbang Tani, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang sebelumnya juga menekankan urgensi taubat ekologis sebagai respons atas kerusakan lingkungan.

Nasaruddin lalu menambahkan, keterbatasan akal manusia dalam memahami seluruh realitas menuntut sikap rendah hati terhadap alam. Ia menyoroti keterhubungan energi semesta yang membuat seluruh ciptaan saling terkait.

“Merusak satu bagian bumi berarti mengguncang keseluruhan ekosistem, termasuk kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam,” ujar Nasaruddin.

Dalam elaborasi teologis, Nasaruddin mengutip pemikiran Ibnu Arabi tentang tajalli dan konsep acosmos, yang memandang alam sebagai manifestasi sifat-sifat Ilahi. 

Karena itu, alam tidak pantas diperlakukan sebagai benda mati yang bebas dieksploitasi.

Dia pun menilai bahasa agama memiliki daya dorong kuat untuk menggerakkan perubahan, terutama saat pendekatan teknokratis mengalami kebuntuan. 

Melalui inisiatif Kurikulum Cinta, Nasaruddin menegaskan pihaknya berupaya menanamkan kesadaran ekologis berbasis nilai spiritual.

Dia pun menyampaikan pesan reflektif, “Tundalah kiamat dengan merawat bumi.”

Namun, Nasaruddin juga memberi catatan kritis agar taubat ekologis tidak berhenti pada retorika moral. 

"Taubat ekologis harus menjadi paket kerja yang bisa diawasi publik, mulai dari audit izin dan konsesi, pemulihan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, pembenahan tata ruang berbasis risiko bencana, hingga penegakan hukum yang menyasar pelaku dan rantai keuntungan,” kata Nasaruddin.

Baca juga: Pengungsi Banjir Sumatra Mulai Terserang ISPA hingga Gatal dan Bapil

Taubat Ekologis

Sementara itu, Ketua Umum DPN Gerbang Tani Idham Arsyad mengatakan, tema taubat ekologis lahir dari refleksi panjang atas dampak bencana lingkungan yang tidak bersifat jangka pendek.

“Ada salah satu rekan saya yang terlibat langsung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami Aceh menyebutkan bahwa dampak bencana di Sumatera membutuhkan waktu hingga 30 tahun untuk pulih. Hulu dan hilirnya sama-sama terhantam. Situasi inilah yang mendorong kami mengangkat tema taubat ekologis,” ujar Idham.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Menteri Agama
pembangunan
lingkungan
