Banjir Bandang di Sumatera

Siapa di Balik Surat Bantuan Bencana Aceh ke PBB? Pengamat Ingatkan Bahaya Politisasi

Surat bantuan bencana Aceh ke PBB picu pro-kontra, pengamat ingatkan jangan jadikan bencana ruang politisasi.

Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Siapa di Balik Surat Bantuan Bencana Aceh ke PBB? Pengamat Ingatkan Bahaya Politisasi
Tribunnews.com/Istimewa
BAWONO KUMORO - Surat bantuan bencana Aceh ke PBB menuai polemik, pengamat soroti dugaan politisasi dan klarifikasi Pemprov. 

Ringkasan Berita:
  • Dugaan adanya surat permohonan bantuan korban bencana Aceh kepada pihak asing yang tidak diketahui Pemerintah Aceh memicu perdebatan. 
  • Pengamat politik Bawono Kumoro menilai narasi yang tidak sejalan dengan pemerintah daerah rawan dipolitisasi. 
  • Polemik ini menegaskan perlunya transparansi dan koordinasi agar fokus tetap pada pemulihan warga terdampak.

TRIBUNNEWS.COM - Dugaan adanya surat permohonan bantuan korban bencana Aceh kepada pihak asing yang tidak diketahui Pemerintah Aceh memicu perdebatan. Siapa yang mengirimkan surat permohonan bantuan tersebut? 

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyoroti munculnya dugaan politisasi bencana banjir dan longsor di Aceh, menyusul beredarnya informasi mengenai adanya surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Aceh.

Bawono menilai, di tengah situasi krisis, kemunculan narasi yang tidak sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah daerah patut dicermati secara kritis.

“Ketika kepala daerah menyatakan tidak mengetahui adanya surat tersebut, publik wajar mempertanyakan siapa aktor di balik langkah itu dan untuk kepentingan apa,” ujar Bawono, Rabu (17/12/2025).

Ia mengingatkan bahwa bencana kerap menjadi ruang sensitif yang rawan dimanfaatkan untuk membangun drama politik atau framing tertentu di ruang publik. 

“Ini bukan soal bantuan asing atau tidak, melainkan soal bagaimana narasi dibentuk. Jika ada pihak ketiga yang membangun kesan seolah-olah Aceh membutuhkan intervensi luar karena negara absen, hal ini berpotensi berbahaya secara politik dan sosial,” katanya.

Menurut Bawono, masyarakat Aceh memiliki karakter yang kuat dan bermartabat. Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh tidak pernah menjadikan bencana sebagai alat untuk meminta-minta bantuan.

“Bantuan tentu sah dan baik, tetapi harus diletakkan dalam kerangka solidaritas serta mekanisme resmi. Bukan untuk dipolitisasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan bencana seharusnya difokuskan pada kerja nyata di lapangan, transparansi distribusi bantuan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

“Semua pihak seharusnya menahan diri agar tidak menyeret bencana ke kepentingan lain yang justru mengaburkan upaya kemanusiaan,” tutup Bawono.

Baca juga: Fokus pada Pemulihan Warga Bukan Politisasi Bencana di Aceh

Pengamat Ingatkan Jangan Sampai Bencana Jadi Ruang Politisasi

 Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengingatkan agar penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh tidak diseret ke ruang politisasi, menyusul beredarnya informasi mengenai adanya surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Aceh.

Menurut Trubus, penanganan bencana merupakan domain tata kelola negara yang harus dijalankan melalui mekanisme resmi serta koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Jika ada langkah yang berjalan di luar sepengetahuan pemerintah daerah, apalagi terkait komunikasi dengan pihak asing, hal itu perlu dikritisi agar bencana tidak dijadikan ruang politisasi atau kepentingan lain,” ujar Trubus, Rabu (17/12/2025).

Ia merujuk pada pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang menegaskan tidak mengetahui adanya surat permohonan bantuan kepada lembaga internasional, serta menyatakan bahwa surat tersebut bukan dibuat oleh Pemerintah Aceh.

Trubus menekankan bahwa bantuan internasional bukan isu yang terlarang, namun harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan dan prosedur resmi negara.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
banjir
longsor
bencana
bantuan Bencana
Aceh
Tribunnews
