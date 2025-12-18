Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
OTT KPK di Tangerang

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

KPK OTT oknum penegak hukum di Tangerang, dibawa ke Jakarta untuk diperiksa, status hukum ditentukan 1x24 jam.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ilham R.P
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
ILUSTRASI GEDUNG KPK - Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (31/1/2025). KPK OTT oknum penegak hukum di Tangerang, dibawa ke Jakarta untuk diperiksa, status hukum ditentukan 1x24 jam. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 
Ringkasan Berita:
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (17/12/2025). 
  • Dalam operasi senyap ini, seorang oknum penegak hukum diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk pemeriksaan intensif. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). 

OTT adalah upaya penegakan hukum ketika aparat menangkap seseorang secara langsung saat diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Baca juga: MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

KPK Gelar OTT di Kabupaten Tangerang

Kali ini, KPK dilaporkan mengamankan seorang oknum penegak hukum dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu (17/12/2025).

Kabar mengenai operasi ini dikonfirmasi oleh sumber internal yang menyebutkan bahwa target operasi kali ini adalah elemen dari korps penegak hukum.

"OTT di wilayah Banten, penegak hukum," ujar sumber tersebut singkat saat dikonfirmasi pada Rabu malam.

KPK Belum Beri Penjelasan Resmi terkait OTT

Meski demikian, hingga saat ini belum ada rincian lebih lanjut mengenai identitas spesifik oknum tersebut maupun kasus korupsi yang melatarbelakangi penangkapan ini. 

Para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut dilaporkan telah digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Rekomendasi Untuk Anda

Terkait operasi ini, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai detail penangkapan di Tangerang tersebut. 

Ia beralasan sedang menjalankan tugas di luar kantor saat operasi berlangsung.

"Saya belum tahu karena saya dinas luar seharian," kata Johanis Tanak.

Hingga berita ini diturunkan, jajaran pimpinan KPK lainnya seperti Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, serta Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu belum memberikan pernyataan resmi meskipun telah dihubungi oleh awak media.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau sekadar saksi.

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Tangerang
Banten
OTT
Operasi Tangkap Tangan
KPK
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#OTT KPK di Tangerang

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

BREAKING NEWS: 2 Anggota Yanma Mabes Polri Pengeroyok Matel Dipecat, Empat Lainnya Demosi 5 Tahun

BREAKING NEWS: 2 Anggota Yanma Mabes Polri Pengeroyok Matel Dipecat, Empat Lainnya Demosi 5 Tahun

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas