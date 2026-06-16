Kesepakatan Damai AS-Iran Bawa Sentimen Positif Pasar Global, Harga Bitcoin Tembus Rp1,13 Miliar

Ringkasan Berita: Meredanya konflik AS-Iran dan rencana pembukaan Selat Hormuz mendorong Bitcoin naik hingga US$65.900 atau sekitar 2 persen dalam 24 jam.

Ethereum, Solana, XRP, dan HYPE turut menguat, seiring kembalinya minat investor ke aset berisiko tinggi.

Investor diingatkan tren positif kripto masih dipengaruhi arus dana ETF Bitcoin spot, regulasi, kebijakan moneter, dan likuiditas global.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik, serta membuka kembali Selat Hormuz, menimbulkan sentimen terhadap pasar global.

Ketidakpastian geopolitik yang mereda telah mendorong investor kembali masuk ke aset dengan volatilitas tinggi, termasuk aset kripto, sehingga harga Bitcoin sempat menembus level US$65.900 atau sekitar Rp1,13 miliar (kurs Rp17.700) pada Senin (15/6/2026).

Berdasarkan data CoinMarketCap, harga Bitcoin diperdagangkan di kisaran US$63.900 hingga US$65.900, atau naik sekitar 2 persen dalam 24 jam terakhir.

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Penguatan tersebut juga menempatkan Bitcoin hampir 8 persen di atas level terendah pekan lalu yang sempat berada di bawah US$60.900.

Menyikapi hal itu, Chief Marketing Officer Indodax, Aloysia Dian, mengatakan, meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah memberikan ruang bagi investor kembali meningkatkan eksposur terhadap aset yang memiliki karakteristik volatilitas tinggi setelah beberapa pekan pasar dibayangi sentimen kehati-hatian.

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"Ketika risiko global menurun, investor cenderung kembali meningkatkan eksposur terhadap aset dengan volatilitas tinggi, termasuk Bitcoin dan aset kripto lainnya. Hal tersebut yang saat ini turut mendorong pemulihan harga di pasar,” ujar Aloysia dikutip dari Kontan, Selasa (16/5/2026).

Aset kripto lainnya juga mengalami penguatan, di mana Ethereum naik sekitar 5,1 persen ke level US$1.758, Solana menguat 6,6% menjadi US$72,6, sementara XRP bertambah 7,1% ke US$1,2.

Di antara aset kripto berkapitalisasi besar, Hyperliquid (HYPE) menjadi salah satu aset dengan kenaikan tertinggi setelah menguat sekitar 11,6% ke level US$67,8.

Harga Minyak Turun

Setelah kesepakatan AS-Iran diumumkan, harga minyak mentah juga mengalami penurun, jenis Brent terkoreksi lebih dari 4% menuju kisaran US$83 per barel karena pasar mulai mengurangi premi risiko geopolitik yang sebelumnya membebani prospek ekonomi global.

Pada saat yang sama, pasar saham Asia menguat, kontrak berjangka indeks saham AS bergerak positif, dan tekanan terhadap dolar AS mulai mereda.

Di tengah sentimen pasar yang mulai membaik, Aloysia mengingatkan bahwa keberlanjutan tren positif ini masih bergantung pada faktor yang akan menentukan apakah penguatan Bitcoin dapat berlanjut dalam waktu dekat.

“Investor masih perlu mencermati berbagai faktor lain, termasuk arus dana institusional melalui ETF Bitcoin spot, perkembangan regulasi, kebijakan moneter global, minat investor, serta kondisi likuiditas global. Karena itu, kami melihat penting bagi investor untuk tetap memperhatikan perkembangan pasar secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu sentimen tertentu,” ujar Aloysia.

Salah satu indikator yang akan menjadi perhatian pasar adalah pergerakan atau arus dana pada ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat.