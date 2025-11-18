Geely Incar Kembangkan 40 Diler Hingga Akhir 2025

Ringkasan Berita: Geely Auto Indonesia memperluas jaringan diler di kota besar untuk memacu bisnis otomotif di Indonesia.

Sampai akhir 2025 diproyeksikan 40 diler sudah beroperasi dan diler ke-22 diresmikan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Geely Auto Indonesia terus mengembangkan jaringan diler di Indonesia dan menargetkan 40 diler terbangun di berbagai kota besar Indonesia hingga akhir 2025.

Terbaru, perusahaan pendatang baru di industri otomotif nasional ini mengoperasikan diler ke-22 di kawasan Kembangan, Puri Indah, Jakarta Barat, Selasa, 18 November 2025.

Dalam mengembangkan jaringan diler, Geely menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Diler Geely Ambara Puri Indah di Kembangan dijalankan bekerja sama dengan Ambara Group berupa diler 3S berkonsep layanan otomotif terpadu, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap mobilitas modern berstandar global.

“Ini merupakan diler ke-4 di Jakarta Barat dan sejauh ini kami telah memiliki 22 diler di Indonesia. Geely terus berkomitmen untuk mencapai target 40 diler hingga akhir tahun ini, sebagai wujud komitmen jangka panjang kami dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi konsumen,” ujar Constantinus Herlijoso, Sales and Channel Director Geely Auto Indonesia.

Diler yang berlokasi di Jl. Kembangan Raya No. 8, Jakarta Barat, ini mencakup layanan Sales, Service, Spare Parts dan berdiri di atas lahan seluas 1.350 meter persegi, showroom berkapasitas hingga lima unit kendaraan.

Di area showroom menampilkan lini produk terbaru Geely, termasuk Geely EX5 dan Starray EM-i untuk test drive di lokasi. Diler juga dilengkapi area ruang tunggu bernuansa premium, lounge serta area VIP. Sementara fasilitas bengkel dilengkapi empat work bay berstandar internasional, termasuk dua unit dengan hydraulic lift untuk menunjang perawatan yang lebih efisien dengan teknisi bersertifikat.

“Diler ini merupakan dealer kedua hasil kolaborasi Geely dan Ambara Group, setelah sebelumnya sukses hadir di Surabaya. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendukung pertumbuhan komunitas Geely Owners yang semakin berkembang di Indonesia,” ungkap Alexander Dudi Muljadi, Operational Director PT Ambara Karya Bersama.

Diler ini dilengkapi tiga unit charging station AC berlokasi di area parkir dan layanan Emergency Road Assistance (ERA) untuk bantuan darurat untuk pemilik kendaraan Geely. Dalam waktu dekat, Geely juga akan berpartisipasi pada GAIKINDO Jakarta Auto Show (GJAW) 2025 dengan lini produk terbaru di ICE BSD Tangerang, Banten. (tribunnews/fin)