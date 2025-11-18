Dibuka Akhir Pekan Ini, Berikut Lokasi Shuttle Bus Gratis ke Pameran Otomotif GJAW 2025 

Ringkasan Berita: GJAW 2025 digelar pada 21-30 November 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Panitia menyediakan fasilitas shuttle bus gratis dari dan menuju area pameran.

Ada enam lokasi bus gratis.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 akan kembali digelar pada 21-30 November 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Ajang yang akan dibuka akhir pekan ini, tepatnya pada Jumat (21/11/2025) hadir dengan skala lebih besar, menggunakan area hampir dua kali lipat dibanding penyelenggaraan sebelumnya.

Untuk mendukung kelancaran mobilitas pengunjung, panitia menyediakan fasilitas shuttle bus gratis dari dan menuju area pameran.

Baca juga: Deretan Merek Otomotif Siap Gebrak GJAW 2025 dengan Peluncuran Mobil Baru

Layanan ini ditujukan bagi pengunjung yang datang menggunakan transportasi umum seperti Commuter Line maupun mereka yang membawa kendaraan pribadi dan memanfaatkan area parkir tambahan.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo Anton Kumonty mengatakan, fasilitas transportasi tersebut menjadi komitmen penyelenggara untuk menghadirkan pengalaman terbaik.

Rekomendasi Untuk Anda

"Kami ingin memastikan setiap pengunjung dapat menikmati pameran dengan mudah tanpa harus khawatir mengenai akses atau parkir kendaraan. Melalui layanan shuttle bus gratis ini, kami berharap masyarakat dapat datang dengan lebih nyaman dan leluasa menikmati seluruh program dan keseruan yang kami siapkan di Permata Bank GJAW 2025," tutur Anton dalam keterangan, Selasa (18/11/2025).

Berikut enam titik lokasi shuttle bus gratis yang dapat dimanfaatkan pengunjung selama pameran GJAW 2025 berlangsung:

1. Stasiun Rawa Buntu

Disediakan bagi pengguna Commuter Line. Shuttle beroperasi mulai pukul 10.00 WIB dengan keberangkatan setiap 30 menit.

2. Edutown 2 (Dekat Kampus Prasetya Mulya BSD)

Difungsikan sebagai lokasi parkir tambahan. Shuttle beroperasi mulai pukul 10.00 WIB dengan interval keberangkatan setiap 15 menit.

3. AEON Mall BSD

Pengunjung dapat memarkir kendaraan sambil berbelanja atau bersantai sebelum ke pameran. Shuttle beroperasi mulai pukul 10.00 WIB dengan keberangkatan setiap 30 menit.

4. The Breeze BSD City