Bakal Dipamerkan di GJAW 2025, Harga Toyota Veloz Hybrid Dikisaran Rp 350 Juta hingga Rp 400 Juta

Ringkasan Berita: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Veloz Hybrid sudah muncul di situs Samsat Jakarta.

Dua kode model yang tercatat dengan NJKB Rp 271 juta dan Rp 291 juta.

Nilai NJKB bukanlah harga jual resmi ke konsumen.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Toyota memastikan pihaknya akan meluncurkan mobil baru pada gelaran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 pada 21 November mendatang.

Model tersebut hampir dapat dipastikan merupakan Toyota Veloz Hybrid, apalagi serangkaian data resmi pemerintah menguatkan kehadiran varian elektrifikasi dari Low MPV sejuta umat tersebut.

Menjelang peluncurannya di ICE BSD, Tangerang, Banten, data Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Veloz Hybrid sudah muncul di situs Samsat Jakarta.

Baca juga: Penjualan Toyota Naik 11 Persen di GIIAS 2024, Innova dan Veloz SPK Terbanyak

Datanya sama seperti yang tercantum di Permendagri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.

Dua kode model yang tercatat dengan NJKB Rp 271 juta dan Rp 291 juta. Dokumen pada Samsat Jakarta menyebutkan kode W102RE-LBVFJ 1.5 Q HV CVT dan W102RE-LBVEJ 1.5 0 HV CVT, yang identik dengan sejumlah kode teknis pada Permendagri Nomor 8 Tahun 2024 untuk model Veloz.

Dua kode tersebut mengindikasikan bahwa Veloz Hybrid kemungkinan hadir dalam dua varian, salah satunya dibekali fitur keselamatan Toyota Safety Sense (TSS).

Rekomendasi Untuk Anda

Meski demikian, nilai NJKB bukanlah harga jual resmi ke konsumen. NJKB hanya menjadi dasar penghitungan pajak, sehingga harga on the road biasanya lebih tinggi.

Dengan NJKB tersebut ditambah dengan pajak lainnya, perkiraan harga jual Veloz Hybrid akan berada di kisaran Rp 350 juta hingga Rp 400 juta, tergantung varian dan fitur yang dibawa.

Toyota sendiri masih menutup rapat detail spesifikasi dan harga resmi. Namun, perusahaan mengonfirmasi bahwa model hybrid baru ini akan menjadi sorotan utama GJAW 2025.

"Kita ada world premiere, ini salah satu yang sudah kita tunggu-tunggu, the most awaited HEV. Merupakan salah satu kendaraan HEV yang diproduksi lokal, development-nya lokal. Jadi ini adalah produk Indonesia dari Indonesia untuk masyarakat Indonesia," ungkap Head of Public Relation Toyota Astra Motor Philardi Sobari, dalam Konferensi Pers GJAW 2025 di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Jika benar Veloz Hybrid yang dimaksud, maka model tersebut akan menjadi kendaraan hybrid produksi lokal terbaru Toyota, memperluas lineup elektrifikasi nasional setelah Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid.

