Bocoran Spesifikasi Veloz Hybrid yang Akan Tampil di GJAW 2025

Toyota Astra Motor akan memperkenalkan model low MPV Veloz Hybrid di gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Bocoran Spesifikasi Veloz Hybrid yang Akan Tampil di GJAW 2025
Gridoto/Trybowo
MENDEBUT DI GJAW 2025 - Toyota Astra Motor akan memperkenalkan model low MPV Veloz Hybrid di gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. 
Ringkasan Berita:
  • Toyota Astra Motor akan memperkenalkan model low MPV Veloz Hybrid di gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.
  • Veloz Hybrid diperkirakan memanfaatkan arsitektur yang sama, memungkinkan integrasi sistem elektrifikasi dengan biaya produksi lebih efisien.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Toyota Astra Motor (TAM) dipastikan akan memperkenalkan model hybrid terbaru di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 dan semua indikasi kuat mengarah pada kemunculan Toyota Veloz Hybrid.

Menjelang peluncuran resminya, berbagai bocoran spesifikasi mulai mengemuka, termasuk prediksi mesin, transmisi, hingga teknologi elektrifikasi yang akan dibawanya.

Toyota dalam beberapa tahun terakhir memperluas penggunaan platform TNGA (Toyota New Global Architecture) dan DNGA (Daihatsu New Global Architecture) untuk memudahkan pengembangan model hybrid.

Veloz Hybrid diperkirakan memanfaatkan arsitektur yang sama, memungkinkan integrasi sistem elektrifikasi dengan biaya produksi lebih efisien.

Berdasarkan informasi yang beredar, Veloz Hybrid diprediksi menggunakan mesin, sasis dan transmisi yang sama dengan Yaris Cross HEV, model hybrid Toyota yang juga dirakit di Indonesia.

Dengan demikian, Veloz Hybrid kemungkinan besar akan mengusung mesin 2NR-VEX 1.500 cc, 4 silinder segaris, DOHC 16 katup dengan teknologi Dual VVT-i, dipadukan dengan Toyota Hybrid System (THS) generasi kedua.

Jika konfigurasi tak berubah, performanya diperkirakan akan berasal dari tenaga mesin bensin 91 PS dan torsi puncak 120 Nm, serta daya dari motor listrik 80 PS dan torsi motor listrik 141 Nm, dipadukan dengan transmisi e-CVT, dilengkapi baterai Lithium-ion.

Baca juga: 3 Mobil Listrik dan Hybrid Tulang Punggung Penjualan Chery di 2025

Jika memakai paket teknologi yang sama, konsumsi bahan bakar Veloz Hybrid kemungkinan mendekati angka efisiensi Yaris Cross Hybrid.

Berdasarkan berbagai sumber, Yaris Cross HEV dapat mencatat konsumsi antara 25 hingga 31 km/l, tergantung kondisi jalan dan gaya berkendara.

Angka tersebut membuat Veloz Hybrid berpotensi menjadi Low MPV paling efisien di kelasnya, sekaligus menjadi opsi menarik bagi konsumen keluarga Indonesia.

 

Tags:
GJAW 2025
Veloz Hybrid
Toyota
