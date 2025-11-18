Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GJAW 2025

Dibuka Jumat, Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 Gratiskan Akses Masuk ke Lansia

Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 akan dibuka Jumat, 22 November 2025 di ICE BSD Tangerang.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
Lita Febriani/Tribunnews.com
PAMERAN AKHIR TAHUN - Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 akan dibuka Jumat, 22 November 2025 di ICE BSD Tangerang. 
Ringkasan Berita:
  • Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 akan dibuka Jumat di ICE BSD Tangerang.
  • Pengunjung dapat membeli tiket langsung di area pameran yang tersebar di Hall 1, 3A, 5, 8, dan 10 selama pameran berlangsung.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (Permata Bank GJAW) 2025 kembali digelar pada 21-30 November 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Ajang yang akan dibuka pada Jumat pekan ini menyajikan lokasi pameran yang lebih luas dari tahun lalu, sekitar 90.000 meter persegi.

Panitia juga menyiapkan skema tiket yang lebih fleksibel dan akses masuk gratis bagi kelompok tertentu. Penjualan tiket GJAW 2025 dibuka sejak 10 November 2025 melalui aplikasi Auto360.

Pengunjung juga dapat membeli tiket langsung di area pameran yang tersebar di Hall 1, 3A, 5, 8, dan 10 selama pameran berlangsung.

Harga tiket dibedakan berdasarkan hari kunjungan dan metode pembelian. Misalnya pembelian online weekdays seharga Rp 35.000 dan weekends Rp 70.000. Sedangkan harga tiket On The Spot weekdays Rp 50.000 dan weekends Rp 80.000.

Bagi pembeli tiket online, penukaran gelang akses dapat dilakukan di ticket box area. Sementara pembeli langsung akan menerima gelang akses saat transaksi.

Penyelenggara juga memberikan akses masuk gratis bagi pengunjung berusia di bawah usia 6 tahun dan lansia di atas 65 tahun.

Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan pameran tetap ramah keluarga dan dapat dinikmati berbagai kelompok usia.

Ketua Harian sekaligus Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo Anton Kumonty, mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan pameran otomotif terbesar akhir tahun ini.

Baca juga: Bocoran Spesifikasi Veloz Hybrid yang Akan Tampil di GJAW 2025

"Kami ingin mengundang para pecinta otomotif dan keluarga untuk datang ke Permata Bank GJAW 2025. Di sini, pengunjung bisa menikmati pengalaman berbelanja kendaraan baru, mencoba berbagai aktivitas seru dan menikmati hiburan dalam satu tempat," ucap Anton dalam keterangan, Selasa (18/11/2025).

 

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Regional

Jelang Pengumuman UMP 2026: KDM akan Temui Buruh, Pramono Segera Gelar Rapat Penetapan

Internasional

Trump Perintahkan Blokade Total Kapal Tanker Minyak Venezuela, Caracas Kecam Ancaman AS

Tags:
GJAW 2025
Pameran Otomotif
Gaikindo
