Motor Listrik Tyranno Sabet Predikat Best Low EV Gridoto Awards 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sepeda motor listrik Tyranno dari PT Indomobil eMotor Internasional (IEI) menyabet predikat Best Low Electric Motorcycle 2025 pada ajang GridOto Award 2025 yang diselenggarakan Gridoto di Jakarta, baru-baru ini.

Pertama diluncurkan di 16 Juni 2025 di Jakarta, Tyranno meraup 1.000 unit surat pemesanan kendaraan (SPK) dalam sepekan, menjadikannya salah satu motor listrik laris saat ini.

Predikat Best Low Electric Motorcycle 2025 yang disabet motor ini mengacu pada penilaian tim juri GridOto.

Penilaian mencakup beberapa kriteriaseperti desain, performa, akselerasi dan konsumsi energi, kenyamanan berkendara, akomodasi, fitur, serta jumlah varian termasuk harga.

“Tim kami bersama-sama melakukan pengetesan terhadap mobil dan motor baru yang meluncur di Indonesia. Tim kami melakukan pengujian langsung dalam periode 1 November 2024 hingga 31 Oktober 2025,” ujar Dimas Pradopo, Editor dan Test Rider GridOto.

Ajang GridOto Award tahun ini mengusung tema Infinite Growth dan melambangkan perjalanan industri otomotif Indonesia yang terus berkembang, berinovasi dan adaptif.

Total ada 39 penghargaan yang dibagi dalam dua kategori utama yakni untk mobil (20 pemenang) dan motor (19 pemenang). Seluruh proses penjurian dilakukan secara independen oleh tim test driver, test rider, dan editor GridOto.

Tyranno yang berdesain sangat maskulin dengan berbagai fungsi utility untuk aktivitas petualangan ini mendapat sambutan pengunjung saat diboyong ke pameran Jakarta Fair Kemayoran 2025.

Sejak saat itu, motor listrik adventure ini langsung banyak memikat hati para rider di Indonesia. Tercatat Tyranno pernah membukukan 1.000 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) hanya dalam hitungan sepekan.

Saat dilakukan regional launching di 7 kota besar Indonesia pada Juli 2025, Tyranno meraup lebih dari 3.000 unit SPK.

Tyranno memiliki desain bold dan kokoh dengan ban semi-adventure untuk berbagai jenis jalan.

Motor listrik ini dilengkapi “Exo-Armor” berupa panel pelindung berbahan besi yang memberikan proteksi tambahan bagi pengendara. Suspensi di kaki-kaki motor ini panjang, ban dual purpose dan lampu full LED.

Fitur cerdas di motor ini, Smart Inclinometer, Cruise Control, serta Smart Touchscreen Speedometer Panel serta fitur keselamatan seperti Hill Start Assist (HSA).

Baterainya berkapasitas 2,45 kWh dan mampu menempuh jarak lebih dari 110 km dalam sekali charge.

"Terpilihnya Tyranno sebagai lini motor listrik terbaik di kelasnya, menjadi pemicu kami untuk terus berinovasi dalam menghadirkan kendaraan listrik yang canggih, inovatif, dan durability yang baik,” ujar Pius Wirawan, CEO PT Indomobil eMotor Internasional.

Laporan Reporter: Isal | Sumber: Gridoto