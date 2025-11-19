Polytron Luncurkan FOX 350, Satu Kali Pengisian Baterai Tembus Jarak Hingga 130 Km, Segini Harganya

Ringkasan Berita: FOX 350 menyasar pengguna pengendara perkotaan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai produsen motor listrik Indonesia, Polytron, terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri roda dua EV dengan meluncurkan FOX 350.

Model terbaru ini hadir dengan desain ergonomis, fitur lebih lengkap dan performa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas urban.

FOX 350 menyasar pengguna berkarakter "Modern Warrior", yaitu pengendara perkotaan yang membutuhkan kendaraan bertenaga, praktis, sekaligus penuh gaya.

Motor listrik ini menggabungkan Comfy Deck, desain pijakan ergonomis hasil riset Polytron, dengan fitur teknis seperti Regenerative Braking, Hill Start Assist, Efficient Cruise Control, Smart Start, Passive Keyless Technology dan kemampuan membuka, serta mengunci motor melalui aplikasi Polytron EV.

Commercial Director Polytron Tekno Wibowo mengatakan, design dari FOX 350 adalah hasil tiga tahun riset sejak Polytron memasuki pasar motor listrik Indonesia. Pengembangannya dilakukan di Kudus, Jawa Tengah.

"Dari generasi awal FOX Electric, kami terus mengembangkan teknologi, desain dan efisiensi agar sesuai kebutuhan masyarakat. Konsumen kami tidak hanya menginginkan performa tangguh, namun juga kenyamanan berkendara dan estetika desain yang dapat menunjang aktivitas harian," tutur Tekno saat launching FOX 350, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Polytron mengklaim bahwa Comfy Deck memberikan posisi duduk lebih natural dan stabil untuk berkendara di tengah padatnya jalanan perkotaan. Rancangan ini juga membantu menjaga tubuh tetap rileks selama perjalanan.

Head of Group Product EV 2-Wheelers Polytron Ilman Fachrian Fadly menyampaikan, desain tersebut menghadirkan kenyamanan yang relevan untuk mobilitas harian.

"Desain ini memberikan posisi duduk yang lebih natural serta menjaga tubuh agar tetap rileks untuk bermanuver di area padatnya perkotaan. Saat menembus kemacetan pagi hari maupun saat perjalanan lintas kota, FOX 350 memberikan kestabilan dan kenyamanan yang konsisten," terang Ilman.

FOX 350 dilengkapi fitur Cruise Control menjadi salah satu keunggulan untuk memberikan kenyamanan ekstra pada perjalanan jarak menengah hingga jauh.

Fitur ini menjaga kecepatan stabil pada rentang 5-80 km/jam dan akan nonaktif otomatis ketika pengendara mengerem atau memutar gas.

Dari sisi performa, FOX 350 dibekali motor 3.000 Watt dengan Optimum Motor Power 6.409 Watt dan torsi 187 Nm.

Motor ini mampu menempuh jarak hingga 130 km dalam satu kali pengisian serta mencapai kecepatan maksimum 95 km/jam.

Pencahayaan Projector LED dan DRL meningkatkan visibilitas saat berkendara pagi hari atau pulang larut malam.