Changan Siapkan Ekspansi Besar di Indonesia, Target Bangun 100 Showroom hingga 2030

Indonesia dinilai merupakan pasar otomotif terbesar di ASEAN, sehingga menjadi basis penting untuk produksi dan ekspor.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Changan Siapkan Ekspansi Besar di Indonesia, Target Bangun 100 Showroom hingga 2030
Lita/Tribunnews
LAUNCHING BRAND - Launching Brand Changan di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Pada 2026 Changan menargetkan 26 pembukaan dealer di Indonesia 
Ringkasan Berita:
  • Indonesia akan menjadi pusat penting bagi pengembangan bisnis Changan di kawasan.
  • Changan akan memulai langkahnya di Indonesia dengan meluncurkan dua model utama.
  • Changan juga berencana memperkuat kehadirannya melalui investasi berbasis teknologi dan produksi.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Changan memastikan komitmennya memasuki pasar Indonesia dengan strategi ekspansi agresif di segmen kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle (NEV).

Vice President Changan South East Asia Business Unit Zhou Qing mengatakan, Indonesia akan menjadi pusat penting bagi pengembangan bisnis Changan di kawasan.

"Indonesia merupakan market otomotif terbesar di ASEAN dan basis penting untuk produksi dan ekspor. Di 2024 total marketnya 860.000 unit dan tahun ini akan lebih dari 900.000 unit. Untuk Changan, Indonesia adalah pasar kunci di ASEAN," kata Zhou dalam Launching Brand Changan di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

Baca juga: Changan Automobile Masuk Pasar Otomotif RI, Siapkan Dua Model Baru

Changan akan memulai langkahnya di Indonesia dengan meluncurkan dua model utama, yakni Changan Lumin mobil listrik kompak dan Deepal S07 SUV listrik berteknologi tinggi pada gelaran GJAW 2025.

Selain dua model tersebut, Changan telah menyiapkan rencana jangka menengah berupa lima model baru, termasuk kendaraan tujuh penumpang dengan variasi powertrain untuk menyesuaikan kebutuhan pasar domestik.

Zhou mengungkap, Changan juga berencana memperkuat kehadirannya melalui investasi berbasis teknologi dan produksi.

"Kami akan memanfaatkan sumber daya kantor pusat untuk membangun tim dan kapabilitas lokal. Pada tahun 2027 kami berencana mendirikan pusat R&D Asia Pasifik untuk meningkatkan pengembangan produk yang terlokalisasi. Kami akan meluncurkan 10 model baru di Asia Tenggara termasuk 7 model untuk Indonesia," terangnya.

Changan juga memastikan peningkatan produksi lokal dan bekerja sama dengan para mitra untuk menciptakan lebih dari 1.000 lapangan pekerjaan baru.

"Dalam produksi dan pasokan lokal kami akan bekerja sama secara penuh dengan mitra kami, untuk mengembangkan R&D produksi dan rantai pasok yang terlokalisasi. Dalam 3 tahun kedepan Changan bersama para mitra menargetkan menciptakan lebih dari 1.000 lapangan pekerjaan lokal," ucap Zhou.

Untuk tahap awal, Changan fokus membangun jaringan penjualan dan layanan purna jual di kota-kota besar di Jawa, Sumatera dan Kalimantan, menggunakan model 3S (sales, service, spare parts), serta konsep city store.

"Pada tahun 2026 kami menargetkan membangun lebih dari 20 showroom. Jaringan kami di Asia Tenggara akan mencapai 755 showroom pada 2030 dan khusus di Indonesia kami akan membangun 100 showroom untuk mencakup seluruh wilayah," ujar Zhou.

 

 

