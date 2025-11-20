Terjun di Industri Otomotif, Teknologi Bull AES Masuk Pasar Aftermarket Indonesia

Ringkasan Berita: Guangzhou AES Car Parts Co., Ltd., perusahaan komponen otomotif berbasis di Guangzhou, Tiongkok, ekspansi ke pasar Indonesia dengan menggarap segmen aftermarket.

AES menggarap pasar lensa proyektor lampu depan bi-LED dan laser otomotif, lensa kabut, lampu daytime running light (DRL), serta berbagai suku cadang retrofit mobil.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keselamatan berkendara di malam hari dan efisiensi pencahayaan telah menjadi isu krusial dalam dunia otomotif modern.

Di tengah perkembangan teknologi kendaraan yang pesat, kebutuhan akan sistem penerangan yang tidak hanya terang, tetapi juga cerdas, presisi, dan aman bagi pengguna jalan lain, menjadi prioritas utama.

Guangzhou AES Car Parts Co., Ltd., perusahaan komponen otomotif berbasis di Guangzhou, Tiongkok, ekspansi ke pasar Indonesia dengan menggarap solusi pencahayaan otomotif di segmen aftermarket.

AES memasarkan lampu otomotif, termasuk lensa proyektor lampu depan bi-LED dan laser otomotif, lensa kabut, lampu daytime running light (DRL), serta berbagai suku cadang retrofit mobil dengan dukungan riset sejak dua dekade terakhir.

Sebagai pemain di industri aftermarket, AES fokus menggarap proyek modifikasi lampu otomotif global dan produk-produknya kini didistribusikan ke 110 negara dan wilayah di seluruh dunia, mencakup Amerika, Eropa, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Merek yang dipasarkan mencakup AES, UPS Way Maker dengan lebih dari 100 produk paten.

Menguji Xiaomi SU7

Di rangkaian World Tour On The Road, dua figur otomotif Ziko Garasi Drift dan Jejelogy dari Indonesia menyambangi pabrik di Guangzhou untuk melakukan pengujian ekstrem langsung.

Ziko Garasi Drift mendapat kesempatan langka untuk menguji mobil listrik Xiaomi SU7, yang telah dipasangi produk lensa dari merek UPS Way Maker.

Mereka juga menyaksikan proses produksi dan memastikan kualitas produk.

Ziko lalu melakukan pengujian di jalanan perkotaan Guangzhou, menguji visibilitas dan penerangan secara nyata di kondisi berkendara yang padat dan minim cahaya pada malam hari untuk melihat bagaimana peningkatan lampu yang didukung UPS Way Maker bisa menaikkan jarak pandang di jalanan yang ramai.

Jejelogy menjajal performa di offroad ekstrem di daerah pegunungan Guangzhou. Setelah mengunjungi pabrik, Jejelogy mencoba sistem dan lampu dari AES yang diaplikasikan pada mobil GWM Tank 300.

Pengujian dilakukan secara langsung di medan berat seperti jalan berlubang, tanjakan curam, dan jalur berbatu. Fokusnya adalah menilai peningkatan visibilitas dan efektivitas pencahayaan dari lampu AES di kondisi off-road yang gelap dan penuh rintangan.

AES diklaim sudah mengantongi sertifikasi EMARK Eropa, standar teknis dan keselamatan Eropa, sertifikasi Sistem Manajemen Mutu iOS9001, sertifikasi Mutu US DOT: Membuktikan kepatuhan terhadap standar keselamatan Departemen Transportasi Amerika Serikat dan Sertifikasi IATF 16949: Standar untuk industri otomotif global.

Laporan Reporter: M Adam Samudra | Sumber: Gridoto