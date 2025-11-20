Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tribun Otomotif
Bahlil: Pasokan BBM Tetap Aman Meski SPBU Swasta Belum Beroperasi Lagi

Pasokan BBM ke masyarakat dinyatakan tetap aman meski sejumlah SPBU swasta tak beroperasi karena kehabisan kuota impor BBM.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Choirul Arifin
Diaz/Tribunnews
PASOKAN BBM - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta International Convention Center, Kamis (9/10/2025). Pasokan BBM ke masyarakat dinyatakan tetap aman meski sejumlah SPBU swasta tak beroperasi karena kehabisan kuota impor BBM. 
Ringkasan Berita:
  • Pasokan BBM ke masyarakat dinyatakan tetap aman meski sejumlah SPBU swasta tak beroperasi karena kehabisan kuota impor BBM.
  • Cadangan BBM pemerintah yang dikelola Pertamina dinyatakan aman untuk 18 hari.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat tetap aman. Meskipun, saat ini beberapa SPBU swasta sudah tidak lagi menjual BBM karena batasan kuota impor pemerintah.

Bahlil menyampaikan hal itu saat dia ditanya apakah masyarakat masih bisa membeli BBM non-PSO dari merek seperti Shell, Vivo dan BP.

Ia menjelaskan, kerja sama antar badan usaha sudah berjalan dan pemerintah terus memantau memastikan pasokan BBM nasional tidak terganggu.

“Saya rapat sama Pertamina. Silakan saja secara B2B dikolaborasikan dengan baik,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Bahlil menegaskan, meskipun ada pelaku usaha swasta yang menghentikan penjualan BBM, -'an tetapi kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi melalui mekanisme pasokan nasional.

“Sampai hari ini stok BBM kita aman. Cadangan kita di angka 18 hari, minimalnya itu kan 18 hari sampai dengan 19 hari, dan clear,” tegasnya.

“Artinya, sahabat-sahabat saya pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tetapi alhamdulillah rakyat kan tetap tersedia barang-barang yang dibutuhkan,” tutup dia.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
SPBU swasta
Bahlil Lahadalia
Stok BBM
