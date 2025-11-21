Industri Otomotif Edukasi Teknologi Enliten untuk Tingkatkan Performa Ban

Ringkasan Berita: Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 dibuka hari ini di ICE BSD Tangerang, Jumat, 21 November 2025, menampilkan 80 merek otomotif dari industri kendaraan roda empat hingga industri pendukung otomotif.

Di segmen industri pendukung otomotif, salah satu teknologi yang diedukasikan ke pengunjung adalah teknologi ban kendaraan Enliten untuk mengoptimalkan performa.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 resmi dibuka hari ini di ICE BSD Tangerang, Jumat, 21 November 2025.

Event ini berlangsung sampai 30 November dan menampilkan 80 lebih brand otomotif serta industri pendukung otomotif.

Di segmen industri pendukung otomotif, salah satu teknologi yang diedukasikan ke pengunjung adalah teknologi ban kendaraan Enliten di Hall 8 booth B2.

Enliten merupakan core design technology untuk meningkatkan keberlanjutan sekaligus mengoptimalkan performa ban secara keseluruhan yang memungkinkan kustomisasi maksimal untuk menyesuaikan ban sesuai dengan jenis kendaraan dan kebutuhan berkendara tertentu.

Teknologi ban Enliten ini diperkenalkan di booth Bridgestone di GJAW 2025 dan sudah diaplikasikan di ban Turanza 6 dan Ecopia EP300.

Turanza 6 merupakan segmen ban comfort touring untuk kenyamanan tinggi, efisiensienergi lebih baik, serta performa pengereman optimal di berbagai kondisi jalan.

Sementara Ecopia EP300 merupakan ban yang menitikberatkan pada efisiensi.

Di GJAW 2025 juga dipamerkan ban untuk segmen SUV, yakni Dueler, ban dengan daya tahan lebih baik, traksi kuat, dan kestabilan di berbagai kontur jalan. Lini lainnya adalah ban Potenza berkendara dengan performa sport.

Mukiat Sutikno, President Director Bridgestone Indonesia mengatakan, ini merupakan kesempatan pertama perusahaannya tampil di GJAW 2025.

Menurutnya event ini menjadi momentum penting perusahaan dalam memperkuat

kontribusinya pada industri otomotif nasional.

"Kehadiran perdana ini tidak sekadar menandai langkah strategis Bridgestone di panggung pameran otomotif tahunan tersebut, tetapi juga mempertegas komitmen perusahaan terhadap inovasi, safety, dan mobilitas berkelanjutan di Indonesia," sebut Mukiat Sutikno.

"Di tengah kondisi pasar yang menantang tahun ini, partisipasi kami menjadi bentuk dukungan nyata bagi ekosistem otomotif nasional," lanjut Mukiat.

Pihaknya berupaya memastikan bahwa setiap inovasi yang kami hadirkan memberikan nilai yang relevan baik bagi keselamatan pengguna jalan maupun bagi perkembangan mobilitas Indonesia secara keseluruhan.

