Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer
GJAW 2025

Industri Otomotif Edukasi Teknologi Enliten untuk Tingkatkan Performa Ban

Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 dibuka hari ini di ICE BSD Tangerang, Jumat, 21 November 2025, menampilkan 80 merek otomotif.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Industri Otomotif Edukasi Teknologi Enliten untuk Tingkatkan Performa Ban
dok.
GJAW - Teknologi Enliten untuk mengoptimalkan performa ban diperkenalkan di booth Bridgestone di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 yang dibuka Jumat, 21 November 2025.. 

Ringkasan Berita:
  • Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 dibuka hari ini di ICE BSD Tangerang, Jumat, 21 November 2025, menampilkan 80 merek otomotif dari industri kendaraan roda empat hingga industri pendukung otomotif.
  • Di segmen industri pendukung otomotif, salah satu teknologi yang diedukasikan ke pengunjung adalah teknologi ban kendaraan Enliten untuk mengoptimalkan performa.

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 resmi dibuka hari ini di ICE BSD Tangerang, Jumat, 21 November 2025.

Event ini berlangsung sampai 30 November dan menampilkan 80 lebih brand otomotif serta industri pendukung otomotif.

Di segmen industri pendukung otomotif, salah satu teknologi yang diedukasikan ke pengunjung adalah teknologi ban kendaraan Enliten di Hall 8 booth B2.

Enliten merupakan core design technology untuk meningkatkan keberlanjutan sekaligus mengoptimalkan performa ban secara keseluruhan yang memungkinkan kustomisasi maksimal untuk menyesuaikan ban sesuai dengan jenis kendaraan dan kebutuhan berkendara tertentu.

Teknologi ban Enliten ini diperkenalkan di booth Bridgestone di GJAW 2025 dan sudah diaplikasikan di ban Turanza 6 dan Ecopia EP300.

Rekomendasi Untuk Anda

Turanza 6 merupakan segmen ban comfort touring untuk kenyamanan tinggi, efisiensienergi lebih baik, serta performa pengereman optimal di berbagai kondisi jalan.

Sementara Ecopia EP300 merupakan ban yang menitikberatkan pada efisiensi.

Di GJAW 2025 juga dipamerkan ban untuk segmen SUV, yakni Dueler, ban dengan daya tahan lebih baik, traksi kuat, dan kestabilan di berbagai kontur jalan. Lini lainnya adalah ban Potenza berkendara dengan performa sport.

Mukiat Sutikno, President Director Bridgestone Indonesia mengatakan, ini merupakan kesempatan pertama perusahaannya tampil di GJAW 2025.

Menurutnya event ini menjadi momentum penting perusahaan dalam memperkuat
kontribusinya pada industri otomotif nasional.

Baca juga: Changan Mendebut di GJAW 2025, Bawa Lumin EV Pesaing Airev

"Kehadiran perdana ini tidak sekadar menandai langkah strategis Bridgestone di panggung pameran otomotif tahunan tersebut, tetapi juga mempertegas komitmen perusahaan terhadap inovasi, safety, dan mobilitas berkelanjutan di Indonesia," sebut Mukiat Sutikno.

"Di tengah kondisi pasar yang menantang tahun ini, partisipasi kami menjadi bentuk dukungan nyata bagi ekosistem otomotif nasional," lanjut Mukiat.

Baca juga: Bocoran Mobil Baru yang Akan Meluncur di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025

Pihaknya berupaya memastikan bahwa setiap inovasi yang kami hadirkan memberikan nilai yang relevan baik bagi keselamatan pengguna jalan maupun bagi perkembangan mobilitas Indonesia secara keseluruhan.

Harga tiket masuk GJAW 2025:

Seleb

Berat Badan Ammar Zoni Turun 15 Kg Pasca Dipindah ke Nusakambangan, Kuasa Hukum: Badannya Bagus

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Internasional

Trump Perintahkan Blokade Total Kapal Tanker Minyak Venezuela, Caracas Kecam Ancaman AS

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
GJAW 2025
Bridgestone
Pameran Otomotif
Teknologi Enliten
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Berita Terkait :#GJAW 2025

Mengenal Teknologi dan Struktur Material Ban di GJAW 2025

Mengenal Teknologi dan Struktur Material Ban di GJAW 2025

Daftar 33 Mobil Baru yang Bisa Di-test Drive Pengunjung GJAW 2025

Daftar 33 Mobil Baru yang Bisa Di-test Drive Pengunjung GJAW 2025

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas