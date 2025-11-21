World Premiere Toyota Veloz Hybrid EV di GJAW 2025 Harga Khusus Cuma Rp 299 Juta

Ringkasan Berita: Toyota Astra Motor (TAM) resmi memperkenalkan mobil hybrid terbarunya, Toyota New Veloz Hybrid EV sebagai model world premiere di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.

Veloz Hybrid EV dirancang sebagai pilihan yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk keluarga modern.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG -Toyota Astra Motor (TAM) resmi memperkenalkan mobil hybrid terbarunya, Toyota New Veloz Hybrid EV sebagai model world premiere di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11/2025).

Model baru ini menjadi tonggak penting bagi Toyota di Indonesia, menandai babak baru elektrifikasi pada segmen MPV keluarga yang selama ini menjadi tulang punggung pasar otomotif nasional.

Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Hiroyuki Ueda mengatakan, Toyota terus memperluas elektrifikasi di semua segmen, memastikan lebih banyak orang Indonesia dapat merasakan manfaat mobilitas berkelanjutan.

"Hari ini menandai momen spesial yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak orang, world premier Toyota Hybrid EV yang paling ditunggu-tunggu. Mohon sambutnya untuk Toyota New Veloz Hybrid EV," tutur Ueda saat peluncuran Veloz Hybrid EV di GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025).

Ueda menyebut, 14 tahun yang lalu pihaknya untuk pertama kali memperkenalkan Toyota Veloz. Sejak saat itu Veloz telah menjadi salah satu MPV paling populer di kalangan keluarga Indonesia.

"Hari ini kami membuka babak baru untuk Veloz, kini dilengkapi teknologi hybrid dan dengan bangga diproduksi secara lokal di Indonesia," imbuhnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Wakil Presiden Direktur TAM Henry Tanoto menambahkan, Veloz Hybrid EV dirancang sebagai pilihan yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk keluarga modern. Ia juga mengumumkan harga khusus untuk peluncuran tahun 2025.

"Kami menghadirkan Toyota Veloz Hybrid EV khusus untuk tahun 2025 dengan harga Rp 299 juta," ungkap Henry.

Baca juga: Bocoran Spesifikasi Veloz Hybrid yang Akan Tampil di GJAW 2025

Harga tersebut hanya berlaku untuk pre-booking Toyota Veloz Hybrid EV selama pameran otomotif GJAW 2025 yang digelar selama 21-30 November ini.

Dengan hadirnya Veloz Hybrid EV, Toyota memperkuat strategi elektrifikasinya di segmen hybrid. Sebelumnya Toyota telah memiliki model lain, diantaranya Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dan Toyota Yaris Cross Hybrid.