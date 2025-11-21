Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer
GJAW 2025

World Premiere Toyota Veloz Hybrid EV di GJAW 2025 Harga Khusus Cuma Rp 299 Juta

Toyota resmi memperkenalkan mobil hybrid terbarunya, Toyota New Veloz Hybrid EV sebagai model world premiere di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
zoom-in World Premiere Toyota Veloz Hybrid EV di GJAW 2025 Harga Khusus Cuma Rp 299 Juta
Tribunnews/Lita Febriani
VELOZ HYBRID - World Premiere Toyota New Veloz Hybrid EV di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11/2025). Veloz Hybrid dijual seharga Rp 299 hanya di GJAW 2025. (Tribunnews.com/Lita Febriani). 
Ringkasan Berita:
  • Toyota Astra Motor (TAM) resmi memperkenalkan mobil hybrid terbarunya, Toyota New Veloz Hybrid EV sebagai model world premiere di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.
  • Veloz Hybrid EV dirancang sebagai pilihan yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk keluarga modern.

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG -Toyota Astra Motor (TAM) resmi memperkenalkan mobil hybrid terbarunya, Toyota New Veloz Hybrid EV sebagai model world premiere di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11/2025).

Model baru ini menjadi tonggak penting bagi Toyota di Indonesia, menandai babak baru elektrifikasi pada segmen MPV keluarga yang selama ini menjadi tulang punggung pasar otomotif nasional.

Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Hiroyuki Ueda mengatakan, Toyota terus memperluas elektrifikasi di semua segmen, memastikan lebih banyak orang Indonesia dapat merasakan manfaat mobilitas berkelanjutan.

"Hari ini menandai momen spesial yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak orang, world premier Toyota Hybrid EV yang paling ditunggu-tunggu. Mohon sambutnya untuk Toyota New Veloz Hybrid EV," tutur Ueda saat peluncuran Veloz Hybrid EV di GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025).

Ueda menyebut, 14 tahun yang lalu pihaknya untuk pertama kali memperkenalkan Toyota Veloz. Sejak saat itu Veloz telah menjadi salah satu MPV paling populer di kalangan keluarga Indonesia.

"Hari ini kami membuka babak baru untuk Veloz, kini dilengkapi teknologi hybrid dan dengan bangga diproduksi secara lokal di Indonesia," imbuhnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Wakil Presiden Direktur TAM Henry Tanoto menambahkan, Veloz Hybrid EV dirancang sebagai pilihan yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk keluarga modern. Ia juga mengumumkan harga khusus untuk peluncuran tahun 2025.

"Kami menghadirkan Toyota Veloz Hybrid EV khusus untuk tahun 2025 dengan harga Rp 299 juta," ungkap Henry.

Baca juga: Bocoran Spesifikasi Veloz Hybrid yang Akan Tampil di GJAW 2025

Harga tersebut hanya berlaku untuk pre-booking Toyota Veloz Hybrid EV selama pameran otomotif GJAW 2025 yang digelar selama 21-30 November ini.

Dengan hadirnya Veloz Hybrid EV, Toyota memperkuat strategi elektrifikasinya di segmen hybrid. Sebelumnya Toyota telah memiliki model lain, diantaranya Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dan Toyota Yaris Cross Hybrid.

 

 

Regional

Jelang Pengumuman UMP 2026: KDM akan Temui Buruh, Pramono Segera Gelar Rapat Penetapan

Metropolitan

Peran Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Timur, Dokter Gadungan hingga Penjemput Pasien

Internasional

Serangan Pesawat Tak Berawak Tewaskan 104 Warga Sipil di Kordofan, Sudan

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
GJAW 2025
Veloz Hybrid
world premiere
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Berita Terkait :#GJAW 2025

Mengenal Teknologi dan Struktur Material Ban di GJAW 2025

Mengenal Teknologi dan Struktur Material Ban di GJAW 2025

Daftar 33 Mobil Baru yang Bisa Di-test Drive Pengunjung GJAW 2025

Daftar 33 Mobil Baru yang Bisa Di-test Drive Pengunjung GJAW 2025

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas