Tribun Otomotif
Baic Boyong BJ30 Hybrid di GJAW 2025, Janji Datangkan EV di Februari

Baic Indonesia turut meramaikan penyelenggaraan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 dengan menampilkan model SUV terbaru BJ30 Hybrid.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
Tribunnews/Lita Febriani
BOOTH DI BAIC GJAW 2025 - Chief Operating Officer BAIC Indonesia Dhani Yahya di acara pembukaan booth BAIC di GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025). BAIC akan meluncurkan model EV pertama pada Februari 2025. (Tribunnews.com/Lita Febriani). 
TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Baic Indonesia turut meramaikan penyelenggaraan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 dengan menampilkan model SUV terbaru BJ30 Hybrid.

Keikutsertaan BAIC dalam pameran GJAW 2025 sekaligus upaya untuk memperluas pasar dan mengenalkan brand kendaraan perusahaan secara lebih luas lagi.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia Dhani Yahya menyebut, performa penjualan BAIC dalam tiga bulan terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat positif. 

"Dalam tiga bulan terakhir penjualan BAIC naik 50 persen. Fakta bahwa pertumbuhan signifikan itu memperlihatkan bahwa kualitas dan value BAIC semakin diterima oleh masyarakat Indonesia," ujar Dhani dalam pembukaan booth BAIC di GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025).

Dhani menilai bahwa peningkatan tersebut menandakan penerimaan yang semakin luas terhadap merek BAIC di Tanah Air.

Dalam event GJAW 2025, BAIC kembali memperkenalkan BJ30 Hybrid sebagai model terbaru yang menjadi pusat perhatian pengunjung GJAW. 

Dhani menjelaskan, hadirnya varian baru berteknologi hybrid akan memperluas portofolio produk BAIC di Indonesia. 

"Hadirnya varian baru dengan segmen hybrid menambah lini produk BAIC yang semakin luas. BJ40 juga memberikan kontribusi yang sangat kuat dengan dibuatnya versi lokal produksi," imbuhnya.

Dhani mengungkap, minat terhadap model hybrid BAIC sudah terlihat sejak beberapa bulan lalu.  "Kendaraan ini sudah diterima konsumen secara langsung yang telah melakukan SPK pada Juli, pada saat GIIAS 2025," ujarnya. 

Selain memperkenalkan hybrid baru, BAIC juga menyiapkan langkah besar lainnya. Dimana tahun depan akan ada peluncuran model kendaraan listrik pertama BAIC di Indonesia. 

"Ini saya mengumumkan bahwa BAIC EV itu akan pertama kali kita luncurkan di IIMS 2026 yaitu di bulan Februari," ucap Dhani.

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
BAIC
GJAW 2025
mobil listrik
#GJAW 2025

