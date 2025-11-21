Toyota Mulai Jual Mobil Listrik bZ4X Produksi Lokal dan Urban Cruiser EV, Harga di Bawah Rp 800 Juta

Ringkasan Berita: Toyota akhirnya menjual secara resmi bZ4X di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025

Urban Cruiser Battery EV dan bZ4X Battery EV sudah dapat dipesan di seluruh dealer Toyota di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Usai mengenalkan mobil listrik produksi lokal pertamanya, bZ4X, pada gelaran GIIAS 2025 Juli lalu, Toyota akhirnya menjual secara resmi mobil tersebut di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.

Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Hiroyuki Ueda mengatakan, pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan menyediakan model produksi lokal.

"Di GIIAS 2025 kami memamerkan bZ4X Battery EV sebagai mobil listrik baterai produksi lokal pertama Toyota di Indonesia. Selain itu, Urban Cruiser Battery EV juga menjadi salah satu solusi mobilitas berkelanjutan Toyota yang dirancang untuk menjangkau segmen lainnya," ungkap Ueda dalam World Premiere Toyota Veloz Hybrid EV di GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025).

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto menyatakan, Toyota secara resmi meluncurkan bZ4X produksi lokal, di mana model ini sebelumnya diperkenalkan di tahun 2022 sebagai mobil listrik pertama Toyota dan mendapat penerimaan sangat baik.

"Penerimaan inilah yang mendorong kami mengambil langkah besar memproduksi bZ4X secara lokal di PT Toyota Motor manufacturing Indonesia menjadikannya Toyota battery EV pertama yang diproduksi di Indonesia," jelas Henry.

Selain itu khusus untuk Toyota Urban Cruiser Battery EV melengkapi model di segmen EV Toyota sekaligus memperluas portofolio Toyota di segmen ini.

Henry menjelaskan bahwa Urban Cruiser Battery EV dan bZ4X Battery EV sudah dapat dipesan di seluruh dealer Toyota di Indonesia.

"Harapan kami kedua model Battery EV ini akan menjadi media ideal bagi pelanggan yang ingin merasakan pengalaman berkendara listrik sebagai pelengkap kendaraan yang sudah dimiliki," ucap Henry.

Untuk model bZ4X Battery EV dijual dengan harga Rp 799 juta dan Urban Cruiser Battery EV ditawarkan ke konsumen dengan harga Rp 759, juta OTR Jakarta.