Honda Hadir di GJAW 2025, Andalkan Teknologi Hybrid dan Promo Akhir Tahun

Ringkasan Berita: Honda menampilkan lini kendaraan yang mencakup model bensin efisien hingga teknologi hybrid e:HEV.

Teknologi e:HEV pada kedua model tersebut diklaim memberikan efisiensi bahan bakar lebih baik.

Penawaran mencakup DP ringan, bunga mulai nol persen, cicilan dari Rp 2 juta, tenor hingga tujuh tahun dan program trade-in.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Honda memanfaatkan pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, untuk mendorong penjualan jelang akhir tahun.

Dengan mengusung tema "Power for Every Drive - Electrify Your Journey", Honda menampilkan lini kendaraan yang mencakup model bensin efisien hingga teknologi hybrid e:HEV.

Memasuki periode akhir tahun yang biasanya mendorong lonjakan pembelian mobil baru, Honda membawa program penjualan spesial Saat Tepat Punya Honda.

Penawaran tersebut mencakup DP ringan, bunga mulai nol persen, cicilan dari Rp 2 juta, tenor hingga tujuh tahun dan program trade-in.

Tak hanya mengincar penjualan, Honda juga menjadikan GJAW sebagai panggung untuk memperkenalkan lebih dekat teknologi hybrid e:HEV yang permintaannya terus tumbuh. Dua model yang diboyong New Honda HR-V e:HEV dan Honda STEP WGN e:HEV.

Teknologi e:HEV pada kedua model tersebut diklaim memberikan efisiensi bahan bakar lebih baik, respon tenaga halus, serta kenyamanan berkendara tanpa perlu pengaturan khusus.

Director Honda Jakarta Center Hendra Kustiawan menyatakan, di GJAW pihaknya ingin memberi kesempatan kepada konsumen untuk benar-benar merasakan performa teknologi hybrid Honda secara langsung sehingga dapat memahami teknologi hybrid yang memberikan efisiensi.

"Untuk melengkapi pengalaman tersebut, kami juga menghadirkan berbagai kemudahan pembelian menjelang akhir tahun, sehingga konsumen dapat memilih mobil Honda dengan lebih mudah," ucap Hendra saat pembukaan booth Honda di GJAW 2025, Jumat (21/11/2025).