Harga City Car Lumin EV Rp 178 Jutaan, Bisa Dipesan di GJAW 2025

Ringkasan Berita: Changan membanderol harga Lumin EV Rp 178.000.000 dan Deepal S07 sebesar Rp 599.000.000 on the road Jakarta di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.

Lumin EV merupakan city car dengan jarak tempuh hingga 301 km, sedangkan Deepal S07 membawa karakter SUV listrik dengan jarak tempuh 560 km dan fitur fast charging.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Changan resmi mengumumkan harga dua model kendaraan listrik yang dijual perdana di Indonesia, masing-masing Lumin EV dan Changan Deepal S07 di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat, 21 November 2025.

Harga Lumin EV dibanderol Rp 178.000.000 dan Deepal S07 sebesar Rp 599.000.000 on the road Jakarta.

Lumin EV merupakan city car listrik berdesain ringkas dan menjadi kompetitor Wuling Airev. Sementara Deepal S07 merupakan SUV listrik dengan jarak tempuh panjang.

SEA Sales Department Regional Director Changan Automobile Henry Huang mengatakan, kehadiran Lumin EV dan Deepal SO7 menjadi langkah penting Changan memasuki pasar Indonesia.

"Melihat Indonesia, kami melihat potensi yang luar biasa untuk pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, hari ini kami mengambil langkah penting dengan memperkenalkan inovasi terbaru kami kepada Indonesia melalui Changan Lumin dan Changan Deepal S07," kata Henry.

CEO Changan Indonesia Setiawan Surya menambahkan, kedua model mewakili fokus utama merek Changan di Indonesia.

"Kedua model ini merepresentasikan kekuatan utama Changan inovasi, teknologi dan desain. Kami percaya bahwa inovasi bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, tetapi bagaimana teknologi tersebut benar-benar meningkatkan kualitas hidup pengguna," ucap Setiawan.

Changan Lumin ditawarkan sebagai EV perkotaan dengan jarak tempuh hingga 301 km, sedangkan Deepal S07 membawa karakter SUV listrik dengan jarak tempuh 560 km dan fitur fast charging.