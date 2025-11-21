Lexus Luncurkan RZ 500e di GJAW 2025, Pertama yang Punya Teknologi Steer by Wire

Ringkasan Berita: Lexus Indonesia merilis RZ 500e dengan teknologi kemudi Steer by Wire di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.

Teknologi Steer by Wire merupakan yang pertama di Indonesia dengan desain yoke melalui kontrol yang lebih presisi, responsif dan menyenangkan.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Lexus Indonesia resmi memperkenalkan mobil listrik RZ 500e di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025).

Mobil ini menjadi model pertama di Indonesia yang mengusung teknologi kemudi Steer by Wire (SBW). Teknologi ini menghapus koneksi mekanis antara setir dan roda depan, menawarkan respons kemudi yang lebih cepat, halus dan presisi.

General Manager Lexus Indonesia Ima Nurbani Rahmah mengatakan, teknologi yang dibawa RZ 500e merupakan lompatan signifikan bagi pengalaman berkendara.

"Peluncuran RZ 500e menegaskan komitmen Lexus dalam menghadirkan inovasi teknologi yang meningkatkan intuitivitas dan kenyamanan berkendara," ungkap Ima saat peluncuran di GJAW 2025, Jumat (21/11/2025).

Dia menjelaskan, teknologi Steer by Wire merupakan yang pertama di Indonesia dengan desain yoke, mewakili esensi Lexus Driving Signature dan semangat Omotenashi melalui kontrol yang lebih presisi, responsif dan menyenangkan.

Rekomendasi Untuk Anda

RZ 500e datang menggantikan RZ 450e sebagai BEV generasi baru. Lexus meningkatkan performa model ini melalui output total 375 hp, jarak tempuh hingga 460 km (WLTC), serta sistem battery pre-conditioning yang mempercepat waktu pengisian daya.

Teknologi Steer by Wire menjadi pusat perhatian. Tanpa batang kemudi mekanis, sistem ini memberi pengemudi kontrol lebih presisi dan radius putar yang lebih kecil.

Pergerakan tangan saat bermanuver pun berkurang drastis, memungkinkan desain kemudi bergaya yoke yang meningkatkan visibilitas dan memberikan posisi berkendara lebih natural.

Lexus juga menyebut teknologi ini sebagai bentuk penerapan prinsip Omotenashi, karena kendaraan membantu mengurangi effort pengemudi melalui respons adaptif dan minim getaran.

RZ 500e turut mendapat pembaruan pada sisi pengendalian. Sistem DIRECT4 All-Wheel Drive kini bekerja lebih adaptif untuk membagi torsi ke roda depan dan belakang, menghasilkan akselerasi mulus dan stabil di berbagai kondisi jalan.

Baca juga: Harga Pre-booking Lepas L8 Rp589 Juta di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025

Suspensi depan belakang juga disempurnakan, sementara struktur bodi diperkuat untuk meredam getaran dan meningkatkan presisi kemudi.

Peluncuran RZ 500e sekaligus menegaskan langkah Lexus sebagai pionir elektrifikasi di segmen kendaraan mewah Tanah Air.

Pada GIIAS 2025 sebelumnya, Lexus Indonesia telah mencapai portofolio 100 persen electrified, mulai dari hybrid, plug-in hybrid, hingga BEV.

Baca juga: Harga City Car Lumin EV Rp 178 Jutaan, Bisa Dipesan di GJAW 2025

Lexus Indonesia melengkapi peluncuran ini dengan memperluas layanan untuk pelanggan BEV, diantaranya Exclusive Charging Station dan Lexus Parking Privilege, Electric Lexus Mobile Charging Service (E-LMCS) dan garansi baterai jangka panjang.