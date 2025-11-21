TAC: Toyota Agya Club Chapter Parepare Gelar Touring Wisata ke Pulau Dutungan, Barru

TRIBUNNEWS.COM - Toyota Agya Club (TAC) Chapter Parepare kembali menunjukkan eksistensi dan solidaritas komunitasnya melalui kegiatan Touring Wisata ke Pulau Dutungan, Kabupaten Barru, pada Minggu, 16 November 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan member TAC beserta keluarga, sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi dan meningkatkan kekompakan antaranggota.

Rombongan memulai perjalanan dari Kota Parepare pada pukul 07.00 WITA dengan rute konvoi tertib menuju Dermaga Sumpang Binangae, Barru. Setibanya di lokasi, peserta melanjutkan perjalanan ke Pulau Dutungan menggunakan perahu lokal sambil menikmati keindahan panorama pesisir Barru yang terkenal dengan kejernihan air dan suasana alam yang asri.

Ketua TAC Chapter Parepare, mengatakan bahwa kegiatan touring wisata ini merupakan bagian dari program rutin chapter untuk menjaga kekompakan sekaligus mempromosikan destinasi wisata daerah.

“Touring kali ini tidak hanya sebagai ajang berkumpul, tetapi juga bentuk kontribusi kami mendukung potensi wisata lokal. Kami berharap kegiatan positif seperti ini bisa mempererat tali persaudaraan antaranggota TAC dan memberi pengalaman baru yang bermanfaat,” ujarnya.

Selain menikmati pemandangan Pulau Dutungan, para peserta juga menggelar berbagai aktivitas kebersamaan seperti foto bersama, makan siang, fun games, dan sesi sharing komunitas. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh keakraban dalam semangat kebersamaan.

Toyota Agya Club Chapter Parepare berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan komunitas yang edukatif, rekreatif, dan bermanfaat bagi anggotanya maupun masyarakat sekitar.

Dengan semangat “salam bahAGYA”, TAC Parepare berharap dapat terus menjadi komunitas otomotif yang solid, positif, dan aktif dalam mendukung pariwisata serta kegiatan sosial di daerah.