Lini Mobil Mitsubishi Tampil dengan Tema Petualangan di GJAW 2025

Booth Mitsubishi Motorsmenyuguhkan nuansa petualangan melalui lini mobil penumpang yang ditampilkan di pameran otomotif akhir tahun GJAW 2025.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Lini Mobil Mitsubishi Tampil dengan Tema Petualangan di GJAW 2025
Tribunnews/Choirul Arifin
MITSUBISHI MOTORS GJAW - Pembukaan booth Mitsubishi di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025). (Tribunnews.com/Lita Febriani). 

Ringkasan Berita:
  • Booth Mitsubishi Motorsmenyuguhkan nuansa petualangan melalui lini mobil penumpang yang ditampilkan di pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.
  • Tema petualangan di model kendaraan MPV dan SUV yang ditampilkan di event ini untuk merayakan pencapain 55 tahun Mitsubishi Motors di Indonesia.

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Booth PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyuguhkan nuansa petualangan melalui lini mobil penumpang yang ditampilkan di pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang yang dibuka Jumat, 21 November 2025.

Seluruh display kendaraan yang tampil di booth ini mengusung tema petualangan sebagai bagian dari perayaan 55 tahun perjalanan Mitsubishi Motors di Indonesia.

Model low SUV Xpander Cross tampil dengan tema comfort and outdoor adventures with family.

"Konsep ini menggambarkan aktivitas luar ruang bersama keluarga, namun tetap menonjolkan kenyamanan khas Xpander Cross," kata Irwan Kuncoro, Director of Sales and Marketing MMKSI.

Konsep ini menggabungkan keceriaan aktivitas outdoor bersama keluarga dengan kenyamanan dari Xpander Cross dan dinilai cocok bagi keluarga muda yang ingin merasakan petualangan alam tanpa mengorbankan kenyamanan.

Pada model Pajero Sport, MMKSI menampilkan tema exploring and excitement. Irwan menyebut konsep ini merangkum kemampuan Pajero Sport dalam melibas berbagai medan sekaligus menghadirkan kegembiraan bertualang.

"Menggabungkan ketangguhan Pajero Sport dalam berkendara di berbagai medan dengan ekspresi keceriaan bertualang," ucapnya.

Model terbaru SUV Destinator tampil dengan tema premium and touring with family. Konsep ini menempatkan Destinator sebagai kendaraan keluarga modern yang menawarkan kemewahan sekaligus kenyamanan dalam menjelajahi berbagai destinasi.

Sementara SUV 5 penumpang Xforce tampil dengan konsep urban and sporty, menggambarkan gaya hidup aktif masyarakat urban perkotaan.

Tema ini menjadi representasi dari gaya hidup aktif dan dinamis di perkotaan. "Dengan tampilan sporty dan berkarakter elegan yang siap menemani berbagai aktivitas penuh gaya dan semangat," kata Irwan Kuncoro.

Dia mengatakan, momentum GJAW 2025 menjadi kesempatan bagi Mitsubishi Indonesia untuk menunjukkan bagaimana Mitsubishi Motors hadir sebagai teman setia dalam berbagai gaya hidup konsumen.

Baca juga: Grand Vitara Minor Change Rilis di GJAW 2025, Harga Mulai dari Rp416 Juta 

"Dalam rangka merayakan 55 tahun perjalanan ini, kami menghadirkan display dengan konsep adventure yang menggambarkan bagaimana Mitsubishi Motors menjadi teman setia dalam berbagai gaya hidup pelanggan," kata Irwan Kuncoro.

Dia menambahkan, perayaan 55 tahun perjalanan Mitsubishi di Indonesia, lini kendaraan yang ditampilkan ini menjadi simbol petualangan keluarga modern untuk menjelajahi berbagai destinasi dengan penuh kebanggaan dan kenyamanan.

Baca juga: Harga Chery J6T Mulai dari Rp 525.000.000, SUV Listrik dengan 2 Opsi Penggerak

MMKSI juga menyiapkan berbagai program penjualan khusus di GJAW 2025 sebagai langkah untuk mendongkrak penjualan di akhir tahun ini.

 

 

Sumber: Tribunnews.com
