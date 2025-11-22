BYD Umumkan Teknologi Ngecas Baterai EV Super Cepat 5 Menit Bisa Tempuh 400 Km

Ringkasan Berita: BYD mengumumkan penemuan teknologi pengisian daya super cepat BYD Megawatt Flash Charging Full Stack Solution di pembukaan booth BYD di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.

Teknologi ini bisa mengecas dalam 5 menit untuk jangkauan jarak tempuh 400 kilometer dengan mengintegrasikan Super E-Platform.

Saat ini BYD menguasai 54 persen pangsa pasar mobil listrik di Indonesia setelah resmi masuk pasar Indonesia di awal 2024.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - BYD Indonesia mengumumkan inovasi teknologi terbaru pengisian daya super cepat baterai kendaraan listrik yang disebut BYD Megawatt Flash Charging Full Stack Solution.

Teknologi ini bisa mengecas dalam 5 menit untuk jangkauan jarak tempuh 400 kilometer dengan mengintegrasikan Super E-Platform sebagai solusi revolusioner untuk pengalaman kendaraan listrik generasi berikutnya.

"Didukung arsitektur tegangan tinggi, teknologi baterai mutakhir, dan sistem pengisian berdaya besar, platform ini mengoptimalkan performa sekaligus menghadirkan pengisian yang sangat cepat untuk jarak tempuh panjang, menjawab kekhawatiran akan keterbatasan daya jelajah," sebut Head of Product BYD Indonesia, Bobby Barata di pembukaan booth BYD di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang, Jumat, 21 November 2025.

Bobby Barata mengatakan, inovasi ini menjadi tonggak penting dalam industri otomotif global serta menegaskan transformasi BYD menjadi kekuatan nyata yang terus mendorong kemajuan teknologi demi mobilitas yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat Indonesia.

Dia mengatakan, saat ini BYD memiliki 122.000 tenaga ahli di tim riset dan pengembangan (R&D) di seluruh dunia dan mengantongi 65.000 hak paten serta 39.000 hak paten terverifikasi.

"Anggaran riset BYD selalu di atas net profit. Investasi di R&D di 2025 per kuartal III mencapai Rp510 triliun atau 30,5 billion dolar AS," ungkap Bobby Barata.

Kuasai 54 Persen Pangsa Pasar EV Indonesia

Nathan Sun, Operation Director BYD Motor Indonesia memaparkan, saat ini BYD menguasai 54 persen pangsa pasar mobil listrik di Indonesia setelah resmi masuk pasar Indonesia di awal 2024.

Total kendaraan listrik BYD terjual di Indonesia mencapai 37.600 unit selama periode Januari–Oktober 2025 saja.

"Pencapaian tersebut turut mendorong penetrasi pasar EV Indonesia hingga 11 persen dan menjadikan BYD salah satu kontributor signifikan terhadap pertumbuhan industri otomotif nasional," kata Bobby Barata.

City car BYD Atto 1 meraih posisi penjualan mobil teratas di bulan Oktober 2025. Di Indonesia total model yang dipasarkan mencapai 7 model dengan teknologi fast charging.

Di pameran GJAW 2025 BYD menampilkan 10 dari 6 model lini kendaraan listrik dengan luas area mencapai 1,575 meter persegi.

Diantaranya, Atto 1, Atto 3, Dolphin, sedan Seal, SUV Sealion 7, MPV BYD M6. Di booth, BYD juga menampilkan area edukatif BYD Technology Area.

Area ini menampilkan E-Platform unggulan BYD secara komprehensif dengan projector mapping yang menggambarkan perjalanan inovasi BYD, proses R&D global, serta keunggulan teknologi baterai dan arsitektur kendaraannya. (tribunnews/fin)