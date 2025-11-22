Genjot Penjualan Otomotif di Lampung, 10 Merek Ramaikan ACC Carnival 

Ringkasan Berita: Sebanyak 10 merek kendaraan roda empat meramaikan penyelenggaraan ACC Carnival yang berlangsung dua hari di Lampung

Program ini diharapkan menggairahkan penjualan otomotif di Lampung menjelang tutup tahun.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 10 merek otomotif meramaikan penyelenggaraan ACC Carnival Lampung, event pameran otomotif yang diselenggarakan grup perusahaan pembiayaan Astra Credit Companies (ACC) di Lampung pada 22-23 November 2025.

Event ini dipusatkan di Lampung City Mall dengan didukung 22 diler otomotif di Lampung. Event dibuka oleh Branch Manager ACC Lampung Wilson dan dihadiri Branch Manager Auto2000 Way Halim David, Branch Manager Daihatsu Sales Operation Lampung Ahmad Yani Gusyandri, Branch Manager Isuzu Sales Operation Lampung Bayu Adhi Prakosa dan Branch Manager Asuransi Astra Lampung Anselmo Sebastian Napitupulu.

Wilson mengatakan, ACC Carnival Lampung merupakan penutup rangkaian ACC Carnival di tahun 2025 untuk menggairahkan penjualan kendaraan roda empat di wilayah Lampung dengan berbagai insentif.

Diantaranya, program bunga rendah dan tenor hingga 6 tahun. Turut meramaikan event ini adalah asuransi mobil serta layanan pembiayaan Asuransi Astra dan ACC Danaku, serta jaringan penjualan mobil bekas Setir Kanan.

Wilson menjelaskan, ACC Carnival Lampung mengusng konsep one stop shopping dengan aktivitas promosi dan acara menarik bagi masyarakat Lampung dan sekitarnya yang sedang merencanakan pembelian kendaraan dan pembiayaan.

Kegiatan ini juga diramaikan lomba mewarnai dan fashion show untuk anak-anak live music dan beragam games menarik. Di hari kedua, Minggu 23 November 2025 diselenggarakan zumba pagi bersama.

ACC juga melibatkan 3 UMKM binaan di Lampung yang memasarkan produk mereka selama kegiatan berlangsung.

Diantaranya, Findy Craft yang memasarkan Beads dan Crochet. Ada juga dari Mymocraft yang menjual produk kerajinan gantungan kunci dan boneka rajut serta Artcetta Craft yang memasarkan tas dan pouch rajutan.