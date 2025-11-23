Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer
GJAW 2025

City Car Minio Green dari Vinfast Siap Dijual Awal 2026, Harga di Bawah VF3

Minio Green akan dijual dengan harga terjangkau di bawah harga Vinfast VF3 pada semester I 2026.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Choirul Arifin
zoom-in City Car Minio Green dari Vinfast Siap Dijual Awal 2026, Harga di Bawah VF3
Tribunnews/Choirul Arifin
CITY CAR 4 PENUMPANG - City car kompak Minio Green EV saat diperkenalkan pertama kali di booth Vinfast di pameran  otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, Sabtu, 22 November 2025. Mobil ini akan dipasarkan di Indonesia awal tahun depan. 

Ringkasan Berita:
  • Vinfast, memperkenalkan city car Minio Green berkapasitas 4 penumpang yang akan segera diniagakan di pasar Indonesia tahun depan.
  • Minio Green akan dijual dengan harga terjangkau di bawah harga Vinfast VF3 yang kini sudah diniagakan.

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pabrikan otomotif Vietnam, Vinfast, memamerkan city car Minio Green berkapasitas 4 penumpang yang akan segera diniagakan di pasar Indonesia di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.

Harga Minio Green dijanjikan terjangkau kantong di bawah harga Vinfast VF3 yang berdesain ala jip dan akan dipasarkan di Indonesia mulai semester I tahun 2026.

Harga VF3 saat ini adalah Rp230,13 juta per unit. Sementara, untuk pembeli pertama VF3 di gelaran GIIAS 2025 Juli lalu dibanderol hanya Rp192,28 juta.

"Minio Gren bukan mobil kecil perkotaan saja tapi solusi kendaraan roda empat yang lebih terjangkau dan memberi ketenangan dan kenyamanan berkendara," ungkap Ceo Vinfast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, saat menyampaikan paparan teaser tentang Minio Green di booth Vinfast, Sabtu, 22 November 2025.

Dia menjelaskan, bodi Minio Green yang ramping memudahkannya bermanuver dan melintasi jalan sempit.

Vinfast Minio Green
IMUT - City car kompak Minio Green EV saat diperkenalkan pertama kali di booth Vinfast di pameran  otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, Sabtu, 22 November 2025. Mobil ini akan dipasarkan di Indonesia awal tahun depan.
Rekomendasi Untuk Anda

"Mobil ini belum diluncurkan tapi kita perkenalkan untuk mendapatkan masukan dari market. Harga pasti di bawah VF3 dan akan kami bawa ke pasar semester I tahun depan," ungkap Kariyanto.

"Harapan kita, ini bisa menjadi pilihan baru kendaraan listrikyang compact dan dengan harga ekonomis," imbuhnya.

Dari sisi dimensi, ukuran Minio Green lebih kecil dari VF3. Minio Green memiliki dua pintu di kiri dan kanan dengan dimensi bodi 3.090 x 1.496 x 1.625 mm jika mengacu pada spesifikasi model yang diperkenalkan di Vietnam.

Baca juga: VinFast Operasikan Dealer S+ di Cengkareng Jakarta Barat

 

Ini menjadikan Minio Green sebagai model EV terkecil dalam lini produk global VinFast, di bawah VF 3, namun tetap memiliki wheelbase 2.065 mm yang memberikan kenyamanan bagi empat penumpang.

Mobil ini dibekali motor listrik tunggal yang menghasilkan 26,8 hp, torsi 65 Nm, dan kecepatan maksimum 80 km/jam. Baterai 18,5 kWh mendukung pengisian cepat dari 10 persen ke 70 persen dalam sekitar 30 menit.

Berdasarkan standar NEDC, satu kali pengisian penuh mampu menempuh jarak hingga 210 km, sesuai untuk mobilitas harian di perkotaan.

City Car Minio Green
LINCAH - City car kompak Minio Green EV saat diperkenalkan pertama kali di booth Vinfast di pameran  otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, Sabtu, 22 November 2025. Mobil ini akan dipasarkan di Indonesia awal tahun depan.

Interior kabin dirancang dengan tata letak yang minimalis dan fungsional, dilengkapi layar infotainment, jok berbahan kain dengan pengaturan manual, serta kaca spion dua mode.

Fitur-fitur Minio Green

Metropolitan

Peran Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Timur, Dokter Gadungan hingga Penjemput Pasien

Internasional

Serangan Pesawat Tak Berawak Tewaskan 104 Warga Sipil di Kordofan, Sudan

Bisnis

APINDO Kompromistis Terhadap Aturan Baru Pengupahan yang Diteken Prabowo

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
city car
Minio Green
Vinfast VF3
GJAW 2025
Vinfast
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Berita Terkait :#GJAW 2025

Mengenal Teknologi dan Struktur Material Ban di GJAW 2025

Mengenal Teknologi dan Struktur Material Ban di GJAW 2025

Daftar 33 Mobil Baru yang Bisa Di-test Drive Pengunjung GJAW 2025

Daftar 33 Mobil Baru yang Bisa Di-test Drive Pengunjung GJAW 2025

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas