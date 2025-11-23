City Car Minio Green dari Vinfast Siap Dijual Awal 2026, Harga di Bawah VF3

Ringkasan Berita: Vinfast, memperkenalkan city car Minio Green berkapasitas 4 penumpang yang akan segera diniagakan di pasar Indonesia tahun depan.

Minio Green akan dijual dengan harga terjangkau di bawah harga Vinfast VF3 yang kini sudah diniagakan.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pabrikan otomotif Vietnam, Vinfast, memamerkan city car Minio Green berkapasitas 4 penumpang yang akan segera diniagakan di pasar Indonesia di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.

Harga Minio Green dijanjikan terjangkau kantong di bawah harga Vinfast VF3 yang berdesain ala jip dan akan dipasarkan di Indonesia mulai semester I tahun 2026.

Harga VF3 saat ini adalah Rp230,13 juta per unit. Sementara, untuk pembeli pertama VF3 di gelaran GIIAS 2025 Juli lalu dibanderol hanya Rp192,28 juta.

"Minio Gren bukan mobil kecil perkotaan saja tapi solusi kendaraan roda empat yang lebih terjangkau dan memberi ketenangan dan kenyamanan berkendara," ungkap Ceo Vinfast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, saat menyampaikan paparan teaser tentang Minio Green di booth Vinfast, Sabtu, 22 November 2025.

Dia menjelaskan, bodi Minio Green yang ramping memudahkannya bermanuver dan melintasi jalan sempit.

IMUT - City car kompak Minio Green EV saat diperkenalkan pertama kali di booth Vinfast di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, Sabtu, 22 November 2025. Mobil ini akan dipasarkan di Indonesia awal tahun depan.

"Mobil ini belum diluncurkan tapi kita perkenalkan untuk mendapatkan masukan dari market. Harga pasti di bawah VF3 dan akan kami bawa ke pasar semester I tahun depan," ungkap Kariyanto.

"Harapan kita, ini bisa menjadi pilihan baru kendaraan listrikyang compact dan dengan harga ekonomis," imbuhnya.

Dari sisi dimensi, ukuran Minio Green lebih kecil dari VF3. Minio Green memiliki dua pintu di kiri dan kanan dengan dimensi bodi 3.090 x 1.496 x 1.625 mm jika mengacu pada spesifikasi model yang diperkenalkan di Vietnam.

Ini menjadikan Minio Green sebagai model EV terkecil dalam lini produk global VinFast, di bawah VF 3, namun tetap memiliki wheelbase 2.065 mm yang memberikan kenyamanan bagi empat penumpang.

Mobil ini dibekali motor listrik tunggal yang menghasilkan 26,8 hp, torsi 65 Nm, dan kecepatan maksimum 80 km/jam. Baterai 18,5 kWh mendukung pengisian cepat dari 10 persen ke 70 persen dalam sekitar 30 menit.

Berdasarkan standar NEDC, satu kali pengisian penuh mampu menempuh jarak hingga 210 km, sesuai untuk mobilitas harian di perkotaan.

LINCAH - City car kompak Minio Green EV saat diperkenalkan pertama kali di booth Vinfast di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, Sabtu, 22 November 2025. Mobil ini akan dipasarkan di Indonesia awal tahun depan.

Interior kabin dirancang dengan tata letak yang minimalis dan fungsional, dilengkapi layar infotainment, jok berbahan kain dengan pengaturan manual, serta kaca spion dua mode.

Fitur-fitur Minio Green