Garap Aftermarket, UPPF Kenalkan Identitas Baru di GJAW 2025

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG — UPPF Indonesia merilis identitas baru di bisnis perlindungan bodi kendaraan di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, Sabtu, 22 November 2025.

Pembaruan ini mencakup identitas visual terbaru, filosofi brand yang diperkuat, serta penataan ulang nama produk untuk mencerminkan evolusi UPPF sebagai merek proteksi kendaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia.

Keputusan refreshment UPPF terinspirasi dari kekuatan serta struktur kulit ikan hiu, khususnya

bentuk “placoid scales” yang dikenal tangguh, aerodinamis, dan efisien dalam mengurangi

gesekan.

"Karakter inilah yang menjadi dasar pemilihan Hammerhead sebagai ikon identitas baru UPPF," ungkap Asiong, Direktur UPPF Indonesia.

Dia menjelaskan, perubahan ini bukan sekadar pembaruan tampilan, tetapi wujud semangat baru UPPF

Indonesia untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan memberikan perlindungan optimal ke kendaraan.

Sebagai bagian dari penataan portofolio produknya di industri aftermarket otomotif, UPPF Indonesia

memperkenalkan pembaruan Hammerhead Series yang menjadi nama baru untuk PPF Clear & Matte,

Professional 20 (PPF Glossy) yang kini menjadi Hammerhead Clear serta Matte 8 (PPF Matte Satin) yang kini menjadi Hammerhead Satin.

Sementara, UPPF Color kini disegarkan menjadi Cobia Color dengan 77 warna baru untuk kendaraan yang ingin tampil lebih ekspresif tanpa mengorbankan proteksi.

Asiong menjelaskan, Hammerhead Series – Equatorial Edition diperkenalkan pertama kali di GJAW 2025 sebagai Equatorial Edition (EE), yaitu edisi khusus yang dirancang untuk kondisi iklim tropis Indonesia.

Formula EE diklaim memiliki stabilitas warna yang lebih baik, ketahanan terhadap suhu ekstrem dan

kelembaban tinggi, serta performa perlindungan yang lebih konsisten pada karakter jalanan

Indonesia.

Sementara itu, PT Pro Film Indonesia juga merilis kaca film UFilm dengan CoreNano Technology dengan proteksi panas maksimal, kejernihan visibilitas, serta daya tahan tinggi untuk penggunaan harian.

Selama GJAW 2025, kaca film ini didiskon Rp1 juta

UFilm juga merilis kolaborasi eksklusif dengan Muklay (Muchlis Fachri) — seniman visual Indonesia yang dikenal melalui gaya ilustrasinya yang bold, playful dan memiliki karakter kuat.

kolaborasi ini merilis t-shirt edisi spesial dan ticker art edisi kolektor karya Muklay. Kolaborasi ini merepresentasikan semangat yang berani, ekspresif, dan relevan dengan kultur kreatif modern.

