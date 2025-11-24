SPK BJ30 Hybrid Tembus 200 Unit, Serah Terima Perdana di GJAW 2025

Ringkasan Berita: JIO Distribusi Indonesia meraih 200 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) atas BJ30 Hybrid sejak SUV 5 penumpang ini diniagakan pada Juli 2025 berdasarkan data SPK terbaru per akhir November 2025.

Minat masyarakat terhadap mobil hybrid diprediksi akan semakin tinggi karena efisiensi bahan bakarnya.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – PT JIO Distribusi Indonesia, distributor resmi kendaraan Baic di Indonesia, melakukan serah terima 100 unit pertama ke pembeli Baic BJ30 Hybrid di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Sabtu, 23 November 2025.

Total JIO Distribusi Indonesia meraih 200 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sejakSUV 5 penumpang ini diniagakan pada Juli 2025 berdasarkan data SPK terbaru yang diyterima hingga akhir November 2025.

Di acara serah terima unit, ada 10 pembeli yang secara simbolis menerima kunci kendaraan dari JIO. Mereka adalah pembeli yang melakukan SPK paling awal sejak SUV ini diniagakan pada Juli 2025.

Hanafi Derus, Head of Sales Baic Indonesia mengatakan, pengiriman unit BJ30 Hybrid batch pertama ke pembeli di wilayah Jabodetabek, Batam, Medan, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Yogyakarta,

Jadwal distribusi dilakukan secara bertahap melalui jaringan dealer resmi BAIC Indonesia.

"Kami berkomitmen mempercepat disrribusi batch selanjutnya ke konsumen. Setiap pemilik BJ30 Hybrid ini jadi member komunitas Baic ORV Club Indonesia untuk beraktivitas bersama dan saling mendukung," ungkapnya.

Dia menambahkan, jumlah SPK untuk BJ30 Hybrid yang mencapai 200 unit lebih mencerminkan penerimaan kuat dari masyarakat terhadap SUV hybrid yang menggabungkan efisiensi, kenyamanan dan desain modern.

Afriwandi satu dari 10 pembeli BJ30 Hybrid mengatakan, sebelumnya dia sangat anti pada mobil China. "Tapi bulan lalu saya direkomendasikan agar beli. Saya nggak mau ambil mobil listrik, maunya mobil hybrid dan dari referensi yang saya baca salah satu mobil China yang bagus itu Baic," lata dia.

Afriwandi mengaku mengoleksi 6 mobil dari pabrikan lainnya. Seluruhnya berwarna hitam. Karena itu ketika memutuskan membeli BJ30 Hybrid dia kembali memilih warna hitam sebagai warna favoritnya.

"Saya sempat ditawari warna hijau, grey dan lainnya, saya nggak mau karena saya suka warna hitam," tuturnya. "Setelah mobil ini saya beli saya jadi lebih sering pakai Baic untuk aktivitas," imbuhnya.

Riza, Ketua Komunitas Baic ORV Club Indonesia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajak member komunitas ini touring bersama melakukan penjelajahan ke Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Hanafi optimistis pengiriman unit BJ30 Hybrid batch selanjutnya akan semakin meluas seiring dengan meningkatnya kapasitas distribusi.