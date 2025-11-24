TAC, Toyota Agya Club Chapter Manado Sukses Gelar 8th Anniversary di Hasjrat Toyota Tendean

TRIBUNNEWS.COM - Toyota Agya Club (TAC) Chapter Manado sukses melaksanakan perayaan 8th Anniversary pada Sabtu, 8 November 2025, bertempat di Hasjrat Toyota Tendean.

Acara ini menjadi momentum penting bagi komunitas otomotif pengguna Toyota Agya di Sulawesi Utara untuk mempererat solidaritas, memperkuat kolaborasi, serta menunjukkan eksistensi TAC sebagai komunitas yang aktif, positif, dan berkembang.

Perayaan dimulai sejak pukul 16.00 WITA dengan agenda registrasi anggota, ramah tamah, serta lomba GT CUP Simulator GR Zone. Acara berlangsung meriah dengan dihadiri anggota TAC Manado, undangan dari berbagai komunitas otomotif, perwakilan diler Toyota, serta tamu kehormatan dari pengurus nasional.

Kegiatan anniversary diawali dengan sambutan resmi dari sejumlah perwakilan penting. Sambutan pertama disampaikan oleh Bpk. Berny Lontoh, selaku Kepala Bengkel Hasjrat Toyota Tendean, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh bagi perkembangan komunitas Toyota Agya Club.

Beliau menegaskan bahwa Hasjrat Toyota selalu membuka ruang kolaborasi positif bersama komunitas otomotif, terutama dalam edukasi keselamatan berkendara dan pelayanan purna jual.

Sambutan berikutnya diberikan oleh Supervisor Sales & Marketing, Sdr. Reza, yang menyampaikan apresiasi kepada TAC Manado atas kontribusinya dalam membangun hubungan baik antara komunitas dan pihak diler.

Ketua TAC Chapter Manado, Bpk. Arther Tumbelaka, turut memberikan sambutan penuh rasa syukur. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah menjaga kekompakan selama delapan tahun, serta berharap TAC Manado terus menjadi komunitas yang solid, aktif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Rekomendasi Untuk Anda

Dukungan dari komunitas otomotif lain juga hadir melalui sambutan Sdr. Bryan dari CALSIC Sulut, mewakili komunitas yang berpartisipasi dalam acara. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas komunitas untuk membangun budaya otomotif Sulawesi Utara yang lebih positif.

Sebagai puncak sesi sambutan, hadir pula Ketua Umum Toyota Agya Club, Bpk. Steven Jacobus, yang juga merupakan putra daerah dan berasal dari Chapter Manado. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa bangga atas pertumbuhan dan konsistensi TAC Manado selama delapan tahun.

“TAC Manado adalah salah satu chapter yang selalu menunjukkan semangat kekeluargaan, kepedulian, dan kreativitas. Saya berharap anniversary ini menjadi pemacu untuk terus melangkah lebih jauh, lebih solid, dan semakin memberi dampak positif,” ujarnya.

Perayaan 8th Anniversary TAC Manado diisi dengan berbagai kegiatan seperti pemotongan kue, penyerahan hadiah GT CUP Simulator GR Zone, hiburan musik (DJ Tenny), Quiz, serta sesi foto bersama. Semua rangkaian acara berlangsung hangat, tertib, dan penuh keakraban, mencerminkan budaya komunitas yang solid dan kompak.

Toyota Agya Club Chapter Manado berkomitmen untuk terus menghadirkan aktivitas positif seperti kampanye keselamatan berkendara, kegiatan sosial, touring edukatif, serta kolaborasi dengan berbagai komunitas otomotif di daerah.

Dengan semangat “Let's Go 8eyond”, TAC Manado siap melangkah ke tahun-tahun berikutnya dengan energi baru dan solidaritas yang semakin kuat dan tanpa batas seperti angka "8".