Permata Bank GJAW 2025 Resmi Dibuka, Tampilkan Ragam Inovasi dari Lebih dari 80 Merk Otomotif

TRIBUNNEWS.COM - Pameran otomotif terbesar dan terlengkap di akhir tahun, Permata Bank GAIKINDO Jakarta Auto Week (Permata Bank GJAW) 2025 resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian RI, Setia Diarta bersama Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika dan Ketua Harian Sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi, Anton Kumonty pada 21 November 2025. Permata Bank GJAW 2025 hadir menyapa para pecinta otomotif pada 21-30 November 2025 di ICE BSD City.

Permata Bank GJAW 2025 kembali menggandeng Permata Bank sebagai sponsor utama yang tahun ini menghadirkan beragam kemudahan pembiayaan serta promo menarik sepanjang pameran berlangsung. Penyelenggaraan tahun ini diikuti lebih dari 80 merek, terdiri dari merek kendaraan penumpang, roda dua, karoseri, serta industri pendukung otomotif.

Dari segmen kendaraan penumpang, sejumlah merek besar akan hadir, termasuk BAIC, BMW, BYD, Changan, Citroen, Chery, Daihatsu, Denza, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Jaecoo, Jeep, Jetour, Lepas, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Polytron, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Vinfast dan Wuling.

Pada segmen roda dua, pameran akan diramaikan oleh merek-merek ternama seperti Aprilia, DIBAO, Indomobil E-Motor, Moto Guzzi, Polytron, Piaggio, Royal Enfield, Scomadi, Vespa dan Yamaha yang siap menghadirkan pilihan model dan teknologi terbaru.

Selain itu, dua merek karoseri nasional yaitu Adiputro dan Tentrem akan turut berpartisipasi bersama lebih dari 45 merek industri pendukung otomotif, mulai dari suku cadang, aksesori, audio, perawatan kendaraan, hingga produk gaya hidup otomotif. Kehadiran seluruh peserta ini menjadikan Permata Bank GJAW 2025 semakin lengkap dan menarik bagi para pecinta otomotif.

Setia Diarta dalam sambutannya menyampaikan selamat dan apresiasinya kepada GAIKINDO atas komitmennya untuk terus mendorong pencapaian industri otomotif dengan menyelenggarakan pameran Permata Bank GJAW 2025.

“Kementerian Perindustrian memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Permata Bank GAIKINDO Jakarta Auto Week 2025. Dan kami berharap pameran ini dapat memperkuat daya saing industri otomotif nasional, meningkatkan penjualan domestik, serta membuka peluang investasi baru di tanah air. Semoga Permata Bank GAIKINDO Jakarta Auto Week 2025 menjadi katalis positif bagi pertumbuhan industri otomotif dan perekonomian Indonesia,” Ujar Tata.

Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Permata Bank GJAW 2025 hadir dengan skala yang jauh lebih besar dan menjadi kebanggaan bagi GAIKINDO.

“Pameran Permata Bank GJAW telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak pertama kali diselenggarakan pada 2022. Dari area awal seluas 30 ribu meter persegi, tahun ini kami menghadirkan pameran seluas 90 ribu meter persegi, pertumbuhan tiga kali lipat dalam empat tahun.

Dengan partisipasi lebih dari 80 peserta, mulai dari merek kendaraan penumpang, sepeda motor, karoseri, hingga industri pendukung, serta dukungan Permata Bank sebagai sponsor utama, kami berharap penyelenggaraan tahun ini dapat menciptakan momentum penjualan yang masif dan menjadi dorongan penting bagi industri otomotif nasional menjelang akhir 2025,” ujar Putu.

Dengan hadirnya merek-merek otomotif ternama, berbagai program menarik hingga penawaran dan promo yang hanya bisa didapatkan selama penyelenggaraan pameran, Permata Bank GJAW 2025 menjadi ajang yang tidak boleh dilewatkan bagi seluruh pecinta otomotif di penghujung tahun.

Permata Bank GJAW 2025 didukung penuh oleh Permata Bank selaku Sponsor Utama serta didukung pula oleh sponsor lainnya yaitu V-Kool dan Superchallenge. Untuk merasakan segala keseruan yang ditawarkan di pameran ini, pengunjung dapat membeli tiket secara online melalui aplikasi Auto360 dengan harga Rp35.000 untuk hari kerja (weekdays) dan Rp 70.000 untuk akhir pekan dan hari libur nasional (weekends).

Selain itu, tiket on-the-spot juga tersedia di lokasi pameran dengan harga Rp 50.000 untuk weekdays dan Rp 80.000 untuk weekends Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tentang Jakarta Auto Week dan berbagai penawaran menarik yang diberikan, ikuti Instagram @JakartaAutoWeek dan website www.jakartaautoweek.com.