Spesifikasi Jetour T2, SUV Tangguh 5-Seater dengan Desain Boxy

Ringkasan Berita: SUV bergaya boxy Jetour T2 resmi diniagakan di gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang berlangsung di ICE BSD Tangerang, 21-30 November 2025.

T2 merupakan SUV 5-seater berdesain boxy dengan kabin besar untuk menjelajah perkotaan dan offroad.

Jetour T2 akan menjadi backbone penjualan kendaraan Jetour di Indonesia setelah sebelumnya telah memasarkan 2 model SUV yakni Dashing dan X70 Plus.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Satu lagi SUV bergaya boxy menetas di gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang berlangsung di ICE BSD Tangerang, 21-30 November 2025.

Jetour T2, SUV 5-seater bergaya boxy dan kemampuan offoroad resmi diniagakan di Indonesia dengan harga Rp 588.000.000 on the road Jabodetabek. Namun di program early adventure benefits Jetour membanderol T2 dengan harga kompetitif hanya Rp568 juta untuk 500 pembeli pertama.

Michael Budihardjo, Sales & Network Director PT Jetour Motor Indonesia yang ditemui di hari keempat penyelenggaraan GJAW 2025 bilang, total sudah ada 200 unit pesanan yang diterima dari konsumen.

Tidak hanya dari calon pembeli Jabodetabek, pesanan juga datang dari Pontianak, Medan dan kota-kota lain yang jumlahnya per kota mencapai belasan unit.

"Dari T2 ini kita harapkan bisa mengkontribusi 50 sampai 70 persen penjualan Jetour ke depan," ungkap Michael.

Lalu seperti apa positioning Jetour T2 di antara belantara SUV yang kini banyak ditawarkan pabrikan otomotif Jepang, Eropa dan China di Indonesia?

“Kami merancang T2 tidak hanya kuat di medan off-road, tetapi juga nyaman, aman, dan relevan untuk mobilitas sehari-hari," kata Moch Ranggy Radiansyah, Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia.

Lewat perpaduan performa, teknologi, dan value yang kompetitif, pihaknya ingin memberikan pilihan yang benar-benar menjawab kebutuhan penyuka otomotif di Indonesia saat ini.

Spesifikasi Jetour T2

Jetour T2 mengusung konsep Rugged Adventure SUV dengan dimensi panjang bodi 4.785 mm, lebar 2.006 mm, tinggi 1.880 mm, dan jarak sumbu roda 2.800 mm.

Dimensi jumbo medium SUV ini membuatnya punya kabin luas dan pengalaman berkendara yang lega.

Desain eksteriornya terbilang ikonik dengan siluet boxy, grille khas, velg unik, garis bodi tegas, dan pencahayaan futuristik memadukan ketangguhan offroad dengan keanggunan urban.

T2 memiliki struktur Hardtop Cage Body di bagian atap dengan 80 persen high-strength steel, torsional stiffness 31.000 Nm, atap yang mampu menahan beban hingga 300 kg.

Kaki-kakinya mendapat penguatan dan metal underbody shield untuk mendukung berbagai aktivitas outdoor, termasuk rooftop tent dan perlengkapan overlanding.