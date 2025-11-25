Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SPBU Shell Kembali Jual BBM Akhir November, Base Fuel dari Pertamina

Jaringan SPBU Shell akan kembali menjual BBM akhir November ini setelah memfinalisasi transaksi pembelian base fuel dari Pertamina.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in SPBU Shell Kembali Jual BBM Akhir November, Base Fuel dari Pertamina
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
KEMBALI JUALAN BBM - SPBU Shell di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Senin (3/2/2025). Jaringan SPBU Shell akan kembali menjual BBM akhir November ini setelah memfinalisasi transaksi pembelian base fuel dari Pertamina. BP-AKR dan Vivo sudah membeli base fuel dari Pertamina sebanyak 3 kargo untuk memasok BBM ke SPBU-nya  TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 
Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - SPBU Shell akan kembali menjual bahan bakar minyak (BBM) di jaringan SPBU-nya akhir November 2025 ini setelah resmi melakukan transaksi pembelian base fuel dari Pertamina.

"Sudah negosiasi final. Informasinya kargo sedang persiapan untuk bergerak dari tempat pengisian. Kalau dari info yang ada, akhir bulan (November) ini," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, kepada awak media di Gedung DPR, Senayan, Senin (24/11/2025).

Shell menjadi badan usaha (BU) swasta ketiga pemilik jaringan SPBU yang membeli base fuel dari Pertamina setelah sebelumnya juga dilakukan oleh BP-AKR dan Vivo Energy Indonesia.

Laode menjelaskan, BP-AKR sudah menyerap dua kargo base fuel dari Pertamina dan akan ada penambahan menjadi tiga kargo. Sedangkan Vivo Energy Indonesia juga sudah membeli base fuel dari Pertamina melalui skema B2B.

Namun jaringan SPBU Mobil milik ExxonMobil serta SPBU di bawah PT Indomobil Prima Energi tidak melakukan negosiasi pembelian kargo base fuel ke Pertamina karena masih memiliki stok BBM yang memadai.

“AKR-BP sudah dua kargo, menjelang tiga kargo. Vivo sudah dikirim. Shell sudah final negosiasi. Yang Exxon masih punya cadangan. Jadi sebenarnya sudah aman,” beber Laode.

Laode tidak bisa merinci besaran volume pembelian Shell pada tahap pertama. Dia mengatakan, informasi tersebut akan disampaikan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang menangani transaksi.

“Nanti kita tunggu Patra Niaga-nya ya soal info angkanya (pembelian BBM),” tutupnya.

BP-AKR telah membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga sejak akhir Oktober 2025 dengan total sekitar 300.000 barel dari dua kargo masing-masing 100.000 barel serta potensi tambahan 200.000 barel.

Sementara Vivo menyerap kargo impor Pertamina Patra Niaga sebesar 100.000 barel pada 24 November 2025.

Laporan Reporter: Sabrina Rhamadanty | Sumber: Kontan

Sumber: Kontan
Tags:
SPBU Shell
base fuel
BBM
Pertamina
