Hyundai Ramaikan GJAW 2025, Saatnya Miliki Mobil Impian dengan Promo Menggiurkan!

TRIBUNNEWS.COM – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) turut meramaikan Gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang berlangsung di ICE BSD City pada 21-30 November 2025.

Hyundai menjadi salah satu produsen yang cukup menyedot perhatian lewat kehadiran berbagai model, mulai dari MPV keluarga, SUV premium, hingga kendaraan listrik, serta serangkaian penawaran khusus yang hanya hadir selama pameran berlangsung.

Pada kesempatan ini, Hyundai membawa misi untuk membantu pengunjung mewujudkan mobil impian dengan pilihan mobil yang luas, sejalan dengan tren elektrifikasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin beragam.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee, menyebut bahwa GJAW 2025 menjadi momentum bagi Hyundai untuk lebih dekat dengan konsumen, termasuk lewat sejumlah kemudahan pembelian yang disiapkan selama pameran.

“Gaikindo Jakarta Auto Week adalah perayaan besar bagi para pencinta otomotif, sehingga kami memanfaatkan momen ini untuk berada lebih dekat dengan masyarakat. Dalam GJAW 2025, Hyundai hadir membawa misi sederhana, yakni membantu mengubah mimpi konsumen untuk memiliki mobil Hyundai menjadi kenyataan, salah satunya lewat ragam program khusus yang semakin mempermudah proses kepemilikan kendaraan,” ungkapnya.

Baca juga: Hyundai Ioniq 6 N, EV Berperforma Tinggi yang Siap Menggebrak Pasar Mobil pada 2026

Deretan Model di Booth Hyundai

Booth Hyundai menampilkan berbagai kategori mobil untuk kebutuhan berbeda. Di segmen keluarga, STARGAZER Cartenz dan Cartenz X tampil dengan kabin lapang serta fitur keselamatan yang terdepan.

Untuk penggunaan perkotaan, Hyundai menghadirkan all-new KONA N Line dan new CRETA N Line. Dua model ini hadir dengan desain sporty khas N Line yang bold dan performa yang responsif, cocok bagi pengendara yang ingin tetap tampil penuh gaya saat beraktivitas di dalam kota.

Rekomendasi Untuk Anda

Di segmen premium, PALISADE menawarkan tampilan mewah dan gagah, sementara SANTA FE hadir sebagai opsi bagi pelanggan yang mencari fitur berkelas dan teknologi canggih untuk pengalaman berkendara yang lebih nyaman.

Bagi penggemar kendaraan listrik, Hyundai membawa IONIQ 5 dan all-new KONA Electric. IONIQ 5 hadir dengan tampilan futuristik dan rangkaian fitur inovatif, menjadikannya salah satu EV yang paling menarik di kelasnya.

Test Drive dan Aktivitas Booth

Hyundai menyediakan dua jalur test drive, yaitu indoor dan outdoor. Area EV indoor memungkinkan pengunjung mencoba langsung IONIQ 5 dan KONA Electric, sementara area outdoor menyediakan unit seperti STARGAZER, CRETA, SANTA FE, hingga PALISADE Hybrid untuk diuji di jalur yang lebih luas.

Tidak hanya itu, Hyundai juga menghadirkan EV Bus – Kids Mobile Library, bus listrik yang diubah menjadi perpustakaan keliling untuk anak-anak. Pengunjung juga bisa mengikuti Hyundai x Asphalt Game Competition yang menyediakan berbagai hadiah menarik.

Baca juga: Menko Airlangga Terima Kunjungan Hyundai Group, Bahas Investasi hingga Proyek Mobil Nasional

Program Penawaran Khusus Selama GJAW 2025

Hyundai menyiapkan sejumlah program penjualan yang berlaku hanya selama pameran. Beberapa keuntungan yang ditawarkan mencakup:

Pembiayaan Lebih Berkah. Skema pembiayaan syariah yang memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Proses Instant

Approval pembiayaan cepat melalui Hyundai Capital Finance

Klaim Resale Value Guarantee untuk pembelian mobil baru Hyundai secara instant

Proses trade-in on the spot dan instant approval dengan penawaran valuasi terbaik, serta:

Tambahan Rp5 Juta untuk trade-in ke model ICE Hyundai



Tambahan Rp10 Juta untuk trade-in ke model EV Hyundai



Tambahan Rp20 Juta untuk trade-in mobil lama yang terdampak banjir ke semua model Hyundai

Program Pembiayaan Terbaik

Bunga 0 persen dengan DP 20% hingga tenor lima tahun

Paket spesial dari Hyundai Capital Finance Indonesia:

Lucky 7 : DP 7%, tenor 7 tahun, balloon payment dengan residual 70%



Triple Zero : bunga 0%, provisi 0%, biaya admin 0

Pembelian Tunai. Cashback hingga puluhan juta rupiah untuk pembelian cash. Hadiah Langsung

Dapatkan hadiah langsung dengan nilai total ratusan juta rupiah untuk setiap pembelian mobil Hyundai apapun

Voucher belanja hingga Rp. 7,5 Juta

Souvenir Ekslusif untuk pengunjung yang melakukan test drive

Total Care EV Experience. Untuk pembelian EV, pelanggan mendapatkan:

Cukup DP 20%, dapatkan Bunga 0% selama lima tahun

Gratis asuransi all-risk lima tahun

Gratis public charging 150 kW/bulan selama lima tahun

Gratis servis berkala lima tahun

Kunjungi booth Hyundai Motors Indonesia di GJAW 2025, Hall 3D, ICE BSD City, mulai 21 hingga 30 November 2025 untuk melihat langsung semua keunggulan dari lini kendaraan Hyundai.

Ikuti informasi terkait kegiatan dan produk Hyundai terkini di situs resmi www.hyundai.com/id/id, atau di berbagai kanal media sosial, yaitu Instagram HyundaiMotorIndonesia, Youtube Hyundai Motors Indonesia, Facebook Hyundai Motors Indonesia, TikTok @HyundaiMotorIndonesia, dan X @HyundaiMotorID.

Baca juga: Hyundai Hadirkan Mobil Konsep Listrik Insteroid di Dunia Drifting Virtual