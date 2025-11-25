Akhir Pekan Seru bersama Keluarga di Permata Bank GJAW 2025

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki pekan pertama penyelenggaraannya, Permata Bank GAIKINDO Jakarta Auto Week (Permata Bank GJAW) 2025, yang berlangsung pada 21–30 November 2025 di ICE BSD City, tidak hanya menampilkan deretan kendaraan terbaru dan penawaran akhir tahun, tetapi juga menghadirkan berbagai aktivitas seru yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga.

Melalui Family Program, Permata Bank GJAW 2025 menghadirkan ragam kegiatan yang dirancang untuk memberikan hiburan, pengalaman interaktif, sekaligus momen menyenangkan bagi anak-anak dan orang tua, menjadikan pameran otomotif ini sebagai destinasi keluarga yang seru untuk dikunjungi.

Anton Kumonty selaku Ketua Harian Sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Koferensi GAIKINDO, mengungkapkan bahwa kehadiran program keluarga menjadi bagian penting dari penyelenggaraan tahun ini. “Permata Bank GJAW 2025 kami siapkan bukan hanya sebagai pameran otomotif, tetapi sebagai ruang bagi keluarga untuk menikmati waktu bersama.

Dengan berbagai aktivitas menarik, pameran ini menjadi salah satu alternatif kegiatan untuk menghabiskan akhir pekan dengan cara yang seru. Kami berharap seluruh pengunjung, dari anak-anak hingga orang tua, bisa merasakan pengalaman yang berkesan selama berada di Permata Bank GJAW 2025,” jelas Anton.

Pada pekan pertama penyelenggaraan, sejumlah program keluarga yang dihadirkan antara lain:

1. Push Bike Competition

Digelar pada 22 November 2025 di Loading Dock Hall 2, kompetisi ini menjadi salah satu acara yang paling ditunggu. Diselenggarakan di area lintasan yang seru, Push Bike Competition memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menunjukkan kemampuan keseimbangan dan keberanian mereka.

Selain menambah keceriaan, kompetisi ini juga didesain untuk mendorong perkembangan motorik dan rasa percaya diri anak-anak. Para peserta akan mendapatkan hadiah menarik yang menambah keseruan acara.

Rekomendasi Untuk Anda

2. Paper Craft Competition

Aktivitas kreatif ini hadir sebagai ruang bagi anak-anak untuk berkreasi dan mengekspresikan imajinasi melalui seni kertas. Dengan dibantu oleh orang tua, anak-anak dapat membuat berbagai bentuk menarik dari kertas seperti hewan, kendaraan, hingga dekorasi kecil. Paper Art Craft menjadi salah satu kegiatan favorit karena tidak hanya menghibur, tetapi juga melatih ketelitian, kreativitas, dan koordinasi motorik halus.

3. Campervan Show

Di booth Campervan Hall 3A, keluarga dapat merasakan suasana liburan ala perjalanan road trip. Anak-anak dapat bermain di area mini camper, sementara orang tua dapat melihat fiturfitur lengkap campervan untuk inspirasi liburan keluarga. Booth ini menjadi spot foto favorit dan memberikan sentuhan pengalaman wisata keluarga di tengah suasana pameran otomotif.

Dengan rangkaian aktivitas keluarga yang lengkap, Permata Bank GJAW 2025 memperkaya pengalaman pengunjung dan menjadi destinasi yang tidak hanya menawarkan inovasi otomotif, tetapi juga momen kebersamaan bagi keluarga.

Untuk menikmati seluruh rangkaian acara menarik di PERMATA BANK GJAW 2025, para pengunjung dapat membeli tiket secara online melalui aplikasi Auto360, yang menawarkan harga tiket weekday Rp 40.000 dan weekend Rp 70.000. Tiket on-the-spot juga tersedia di lokasi pameran dengan harga weekday Rp 50.000 dan weekend Rp 80.000.

Permata Bank GJAW 2025 didukung penuh oleh Permata Bank selaku Sponsor Utama yang akan hadir memberikan kemudahan dan promo menarik bagi pengunjung yang akan melakukan pembelian kendaraan selama penyelenggaraan pameran.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tentang Jakarta Auto Week dan berbagai penawaran menarik yang diberikan, ikuti Instagram @JakartaAutoWeek dan website www.jakartaautoweek.com.