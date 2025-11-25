Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer

Merek China Bikin Harga Mobil Hybrid Makin Murah, Hyundai Siapkan Mesin 1.5 

Persaingan kendaraan elektrifikasi di Indonesia kian memanas sepanjang 2025 dengan masuknya merek-merek China yang memicu perang harga.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Merek China Bikin Harga Mobil Hybrid Makin Murah, Hyundai Siapkan Mesin 1.5 
Tribunnews.com/Matheus Elmerio Manalu
SIAPKAN MESIN HYBRID 1.5 - Booth Hyundai di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD City pada 21-30 November 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Persaingan kendaraan elektrifikasi di Indonesia kian memanas sepanjang 2025 dengan masuknya merek-merek China yang memicu perang harga.
  • Strategi elektrifikasi terbaru Hyundai kini ditempuh dengan menyiapkan mesin hybrid 1.5.

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Persaingan kendaraan elektrifikasi di Indonesia kian memanas sepanjang 2025 dengan masuknya merek-merek China yang memicu perang harga. Harga mobil hybrid makin murah.

Pabrikan Jepang mengimbanginya dengan menghadirkan mobil hybrid harga terjangkau seperti dilakukan Daihatsu dengan merilis Rocky Hybrid seharga Rp 299 juta di GIIAS 2025.

Lalu disusul Toyota memasarkan Veloz Hybrid EV seharga Rp 299 juta di pameran GJAW 2025.

Pergerakan cepat dua merek besar itu mendorong pertanyaan baru, apakah Hyundai yang sudah lebih dulu memiliki portofolio hybrid di kelas atas seperti Santa Fe Hybrid dan Palisade Hybrid, akan ikut memproduksi model hybrid terjangkau di Indonesia?

President Director PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Ju Hun Lee, memberi sinyal kuat bahwa arah tersebut sedang dipersiapkan.

Rekomendasi Untuk Anda

"Ini akan memerlukan waktu, tapi kita sedang menyiapkan mesin hybrid 1.5 dan kita akan menuju ke generasi berikutnya. Kita juga sedang mempersiapkan model hybrid," tutur Lee kepada Wartawan di Tangerang, Jumat (21/11/2025).

Menurut Ju Hun Lee, langkah Hyundai tidak sebatas pada penyediaan satu-dua model, melainkan strategi elektrifikasi yang lebih luas untuk pasar Asia, khususnya Indonesia.

"Kita akan memperkenalkan banyak model hybrid. Pilihan masyarakat sangat beragam, sehingga pasar elektrifikasi stabil. Kami tidak mempunyai intensi untuk berpartisipasi dalam perang harga dengan kompetitor. Kami akan mempersiapkan untuk generasi berikutnya. Sampai saat itu, kami akan lebih fokus pada ICE dan hybrid," jelasnya.

Ketika ditanya apakah Hyundai sudah memiliki prototipe MPV hybrid, segmen paling panas di Indonesia, Lee menyampaikan bahwa pengembangannya sudah masuk jalur.

"Belum, tapi kita akan mengembangkan. Jadi, tahun depan," ungkap Lee kepada Wartawan dalam sesi dialog yang diselenggarakan disela pameran GJAW 2025.

Lee menjelaskan, strategi elektrifikasi Hyundai selama ini memang berbeda dari pabrikan Jepang. Selama bertahun-tahun Hyundai hanya menghadirkan teknologi hybrid di model kelas menengah-atas sesuai kebutuhan pasar Eropa dan Amerika Serikat, yang menjadi fokus utama perusahaan pada periode sebelumnya.

Baca juga: SPK BJ30 Hybrid Tembus 200 Unit, Serah Terima Perdana di GJAW 2025

"Pada saat itu, kami hanya fokus pada sistem hybrid di segmen tinggi, seperti Santa Fe, Palisade. Di bawah Tucson, kami tidak memiliki sistem hybrid lainnya. Markas utama kami adalah AS dan Eropa," ujarnya.

Perubahan besar terjadi ketika Hyundai memutuskan memusatkan fokus pengembangan untuk kawasan Asia. Indonesia, sebagai salah satu pasar terbesar, disebut mendapat prioritas khusus.

"Sekarang, fokus utama kami adalah markas Asia, terutama Indonesia. Jadi, kami mengembangkan sistem hybrid yang cocok untuk markas Asia. Itu salah satu agenda utama kami," ucap Lee.

Baca juga: Daihatsu Mulai Serah Terima Unit Rocky Hybrid ke Pembeli

Dengan mesin hybrid 1.5 liter yang sedang disiapkan dan fokus baru pada kebutuhan pasar Asia, sinyal kehadiran MPV hybrid Hyundai semakin jelas. Meski belum berbentuk prototipe, pengembangannya ditargetkan dimulai tahun depan.

"Silakan ditunggu. Sedang dipersiapkan hybrid MPV," kata Ju Hun Lee.

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Metropolitan

Peran Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Timur, Dokter Gadungan hingga Penjemput Pasien

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
mobil hybrid
Hyundai
strategi elektrifikasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Tiga Mobil Hybrid Baru Suzuki Menyasar 3 Segmen Beda, Apa Saja Fiturnya?

Tiga Mobil Hybrid Baru Suzuki Menyasar 3 Segmen Beda, Apa Saja Fiturnya?

Creta.ID Gelar Touring & Jambore Nasional 2025 “Bandung Lautan Creta” dengan Meriah

Creta.ID Gelar Touring & Jambore Nasional 2025 “Bandung Lautan Creta” dengan Meriah

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas