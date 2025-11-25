Merek China Bikin Harga Mobil Hybrid Makin Murah, Hyundai Siapkan Mesin 1.5 

Ringkasan Berita: Persaingan kendaraan elektrifikasi di Indonesia kian memanas sepanjang 2025 dengan masuknya merek-merek China yang memicu perang harga.

Strategi elektrifikasi terbaru Hyundai kini ditempuh dengan menyiapkan mesin hybrid 1.5.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Persaingan kendaraan elektrifikasi di Indonesia kian memanas sepanjang 2025 dengan masuknya merek-merek China yang memicu perang harga. Harga mobil hybrid makin murah.

Pabrikan Jepang mengimbanginya dengan menghadirkan mobil hybrid harga terjangkau seperti dilakukan Daihatsu dengan merilis Rocky Hybrid seharga Rp 299 juta di GIIAS 2025.

Lalu disusul Toyota memasarkan Veloz Hybrid EV seharga Rp 299 juta di pameran GJAW 2025.

Pergerakan cepat dua merek besar itu mendorong pertanyaan baru, apakah Hyundai yang sudah lebih dulu memiliki portofolio hybrid di kelas atas seperti Santa Fe Hybrid dan Palisade Hybrid, akan ikut memproduksi model hybrid terjangkau di Indonesia?

President Director PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Ju Hun Lee, memberi sinyal kuat bahwa arah tersebut sedang dipersiapkan.

"Ini akan memerlukan waktu, tapi kita sedang menyiapkan mesin hybrid 1.5 dan kita akan menuju ke generasi berikutnya. Kita juga sedang mempersiapkan model hybrid," tutur Lee kepada Wartawan di Tangerang, Jumat (21/11/2025).

Menurut Ju Hun Lee, langkah Hyundai tidak sebatas pada penyediaan satu-dua model, melainkan strategi elektrifikasi yang lebih luas untuk pasar Asia, khususnya Indonesia.

"Kita akan memperkenalkan banyak model hybrid. Pilihan masyarakat sangat beragam, sehingga pasar elektrifikasi stabil. Kami tidak mempunyai intensi untuk berpartisipasi dalam perang harga dengan kompetitor. Kami akan mempersiapkan untuk generasi berikutnya. Sampai saat itu, kami akan lebih fokus pada ICE dan hybrid," jelasnya.

Ketika ditanya apakah Hyundai sudah memiliki prototipe MPV hybrid, segmen paling panas di Indonesia, Lee menyampaikan bahwa pengembangannya sudah masuk jalur.

"Belum, tapi kita akan mengembangkan. Jadi, tahun depan," ungkap Lee kepada Wartawan dalam sesi dialog yang diselenggarakan disela pameran GJAW 2025.

Lee menjelaskan, strategi elektrifikasi Hyundai selama ini memang berbeda dari pabrikan Jepang. Selama bertahun-tahun Hyundai hanya menghadirkan teknologi hybrid di model kelas menengah-atas sesuai kebutuhan pasar Eropa dan Amerika Serikat, yang menjadi fokus utama perusahaan pada periode sebelumnya.

"Pada saat itu, kami hanya fokus pada sistem hybrid di segmen tinggi, seperti Santa Fe, Palisade. Di bawah Tucson, kami tidak memiliki sistem hybrid lainnya. Markas utama kami adalah AS dan Eropa," ujarnya.

Perubahan besar terjadi ketika Hyundai memutuskan memusatkan fokus pengembangan untuk kawasan Asia. Indonesia, sebagai salah satu pasar terbesar, disebut mendapat prioritas khusus.

"Sekarang, fokus utama kami adalah markas Asia, terutama Indonesia. Jadi, kami mengembangkan sistem hybrid yang cocok untuk markas Asia. Itu salah satu agenda utama kami," ucap Lee.

Dengan mesin hybrid 1.5 liter yang sedang disiapkan dan fokus baru pada kebutuhan pasar Asia, sinyal kehadiran MPV hybrid Hyundai semakin jelas. Meski belum berbentuk prototipe, pengembangannya ditargetkan dimulai tahun depan.

"Silakan ditunggu. Sedang dipersiapkan hybrid MPV," kata Ju Hun Lee.