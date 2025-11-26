Kemenperin Siapkan Insentif Baru untuk Otomotif, Termasuk Mobil Hybrid?

Ringkasan Berita: Kementerian Perindustrian menyiapkan insentif baru untuk sektor otomotif yang akan berlaku mulai tahun 2026.

Insentif baru ke sektor otomotif untuk mendorong permintaan dan menjaga utilisasi produksi dan melindungi investasi industri.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sedang menyiapkan insentif untuk sektor otomotif yang akan mulai berlaku pada 2026.

Agus menegaskan, insentif tersebut sangat penting mengingat industri otomotif memiliki efek berganda (multiplier effect) yang tinggi, baik keterkaitan ke depan dan belakang (backward dan forward linkage) subsektor terhadap sektor lain dalam ekonomi nasional.

"Sekarang kami sedang susun insentif otomatif. Menurut saya itu sebuah keharusan karena merupakan sektor yang terlalu penting, sangat-sangat penting," kata Agus di sela-sela acara 16th Kompas 100 CEO Forum di ICE BSD Tangerang, Rabu (26/11/2025).

Namun, Agus belum bisa membeberkan bentuk insentif yang sedang disiapkan pemerintah, termasuk apakah nantinya juga akan mengakomodasi kendaraan hybrid.

"Jangan tanya jenis insentifnya, bentuk insentifnya, sekarang kami sedang susun," ujar Agus.

Insentif yang sedang disiapkan Kementerian Perindustrian ini akan diusulkan terlebih dulu ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar bisa dimasukkan dalam paket kebijakan fiskal 2026.

Insentif bagi sektor otomotif ini akan hampir mirip dengan insentif otomotif pada saat Covid-19 dulu dan desain skema insentif dan stimulus yang paling tepat sasaran sedang disusun.

Insentif baru ke sektor otomotif untuk mendorong permintaan (demand side) dan menjaga utilisasi produksi dan melindungi investasi industri (supply side).

Fokus utama dari usulan insentif ini adalah perlindungan tenaga kerja dari PHK dan penciptaan lapangan kerja baru disektor otomotif. Selain itu, insentif ini juga untuk menjaga keberlanjutan investasi industri otomotif di Indonesia.

Harapannya, sektor otomotif mendapat perhatian khusus, sehingga ada perlindungan terhadap tenaga kerja yang sudah ada dan menciptakan lapangan kerja baru.

Perumusan usulan insentif untuk 2026 juga mempertimbangkan transisi kebijakan yang sudah berjalan, terutama terkait kendaraan rendah emisi dan elektrifikasi.

Saat ini, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai dan sebagian kendaraan bus telah diatur melalui kebijakan fiskal yang berlaku hingga 2025.

Usulan insentif 2026 akan disinergikan dengan agenda pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Hal itu termasuk rencana kelanjutan dan penyempurnaan insentif untuk pembelian motor listrik yang sebelumnya sudah pernah diluncurkan pemerintah.

Airlangga Bantah Ada Insentif

Pernyataan Menperin tentang adanya insentif untuk sektor otomotif tahun depan malah dibantah oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.