Tribun Otomotif
Ekosistem Lautan

Creta.ID Gelar Touring & Jambore Nasional 2025 "Bandung Lautan Creta" dengan Meriah

Indonesia Creta Owners Club (Creta.ID) sukses menggelar kegiatan touring dan Jambore Nasional.

Editor: Brand Creative Writer
Creta.ID Gelar Touring & Jambore Nasional 2025 "Bandung Lautan Creta" dengan Meriah
HO/IST
Creta.ID Meet Up 2025: Bandung Lautan Creta, Halo-halo Creta.ID! digelar pada 22–23 November 2025 di Bandung. 

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia Creta Owners Club (Creta.ID) sukses menggelar kegiatan touring dan Jambore Nasional bertajuk “Creta.ID Meet Up 2025: Bandung Lautan Creta, Halo-halo Creta.ID!” pada 22–23 November 2025 di Bandung.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan solidaritas antar sesama pengguna Hyundai Creta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Ketua Umum Creta.ID, Taufans Victor, mengungkapkan antusiasme para member yang mengikuti acara tahunan ini. “Lebih dari 100 member dan keluarga antusias terlibat dalam touring ini, diikuti oleh member dari Jabodetabek, Bandung, Jogjateng, hingga Kalimantan,” ujarnya.

Perjalanan touring dimulai dari Rest Area 102 Cipali dan dilanjutkan melalui Tol Cisundawu yang dikenal dengan terowongan ikoniknya. Rombongan kemudian menuju Saung Angklung Udjo untuk santap siang sambil menyaksikan pertunjukan budaya Sunda. Agenda berlanjut dengan city tour menuju Hotel Crowne Plaza Bandung, yang menjadi venue utama untuk gala dinner.

Pada malam hari, acara gala dinner mengusung tema “Terima Kasih, Pahlawan!” yang dihadiri perwakilan veteran dari DPD LVRI Kota Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Creta.ID juga menyerahkan donasi dari para member sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa.

“Harapannya event ini menjadi pengingat jasa para pahlawan, dan ke depannya ada dukungan penuh dari Hyundai Motor Indonesia untuk kegiatan Creta.ID,” ujar Ketua Pelaksana, Ariel Porsiana.

Acara semakin meriah dengan penampilan One Day Band, yang membawa kehangatan dan kebersamaan bagi seluruh member yang hadir.

Melalui kegiatan ini, Creta.ID berharap dapat terus mempererat hubungan antar member di seluruh Indonesia serta membuka peluang positif bagi aktivitas komunitas di masa mendatang.

Komunitas juga menyampaikan apresiasi kepada para sponsor dan pihak pendukung atas terlaksananya acara yang berlangsung sukses dan berkesan. Sampai bertemu di Creta.ID Meet Up selanjutnya!

 

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

Tags:
Hyundai Creta
Komunitas Otomotif
jambore nasional
