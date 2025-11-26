Ratusan Mobil JDM Retro Sampai Offroad Ramaikan Auto Kultur Vol. 02 di Lido Bogor

Ringkasan Berita: Ratusan mobil Japan Domestic Market (JDM) retro, American classic, euro stance, old-school cruiser, hingga off-roader meramaikan hajatan komunitas otomotif bertajuk Auto Kultur Re/creation Vol. 2

Event ini diselenggarakan untuk memperlihatkan keberagaman kultur otomotif Indonesia.

Penyelenggaraan Auto Kultur tahun ini lebih istimewa, karena jumlah peserta auto show melonjak 2 kali lipat dari sebelumnya.

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Ratusan mobil Japan Domestic Market (JDM) retro, American classic, euro stance, old-school cruiser, hingga off-roader meramaikan hajatan komunitas otomotif bertajuk Auto Kultur Re/creation Vol. 2 yang berlangsung di Lido Music and Arts Center (LMAC), Bogor, Jawa Barat, 22–23 November 2025.

Event yang diikuti 300-an mobil terkurasi dari berbagai merek dan tahun pembuatan ini menyuguhkan pengalaman otomotif yang tidak hanya unik, tetapi juga monumental.

Hal ini karena festival otomotif ini merupakan The First Overnight Autofest in Asia yang diadakan selama 36 jam nonstop.

Lokasi yang dipilih juga menarik karena memanfaatkan hamparan rumput hijau berlatar belakang Gunung Salak, Gunung Gede dan Gunung Pangrango.

Event ini sendiri memperlihatkan keberagaman kultur otomotif Indonesia.

Rama J Baskoro, Festival Director dari Auto Kultur Re/creation Vol. 02 mengatakan, event ini momentum spesial bagi komunitas otomotif nasional.

“Bagi kami, Auto Kultur adalah perayaan kebersamaan di mana semua penggemar otomotif dapat bertemu, berekreasi, dan merayakan passion yang sama."

"Konsep camping yang kami usung juga menghadirkan suasana baru, lebih dekat dan lebih hangat. Bahkan beberapa teman mengatakan Auto Kultur ini sebagai outingnya anak otomotif,” ujar Rama dikutip Rabu, 26 November 2025.

TUMPAH RUAH - Mobil sport jadul turut meramaikan penyelenggaraan Auto Kultur Re/creation Vol. 2 yang berlangsung di Lido Music and Arts Center (LMAC), Bogor, Jawa Barat, 22–23 November 2025.

Dia mengatakan, penyelenggaraan Auto Kultur tahun ini lebih istimewa, karena jumlah peserta auto show melonjak 2 kali lipat dari sebelumnya.

Antusias pengunjung pun ikut meningkat. Mereka penasaran karena belum pernah ada acara serupa dengan nuansa rekreasi yang didukung dengan keindahan alam sekitar, jadi lebih hidup dan meninggalkan banyak cerita.

Rama menambahkan, lebih dari sekadar festival, Auto Kultur tumbuh menjadi ruang rekreasi, silaturahmi, dan selebrasi kultur otomotif yang berkembang organik dari komunitas.

Kali ini Suddenly yang menjadi promotor acara menambahkan beberapa konten menarik, antara lain Taxi Rally, program yang menawarkan pengunjung merasakan pengalaman menjadi bavigator balap rally yang diselenggarakan bersama Gazpoll Racing Team.

Ada juga kegiatan spiritual shalat Subuh berjamaah di hamparan mobil-mobil keren dengan pesona matahari terbit yang diikuti 500 peserta naungan komunitas Bapack-bapack Subuhan.

EKSOTIS - VW Combi model pikap turut meramaikan penyelenggaraan Auto Kultur Re/creation Vol. 2 yang berlangsung di Lido Music and Arts Center (LMAC), Bogor, Jawa Barat, 22–23 November 2025.

Yang membuat Auto Kultur semakin menarik adalah sifatnya yang family friendly. Selain menjadi tempat berkumpulnya para petrol head dewasa, acara ini juga menyediakan kids playground atau area bermain anak yang luas, memungkinkan keluarga untuk datang bersama dan menikmati akhir pekan tanpa khawatir.

Anak-anak bisa bebas beraktivitas di ruang yang aman, sementara orang tua menikmati pameran otomotif dan hiburan komunitas.

Rangkaian program yang dihadirkan meliputi Community Meetup, Auto Show, dan Overnight Campout yang menjadi program utama, serta berbagai kegiatan tambahan seperti pasar otomotif, spare part, fashion, kuliner, hingga area khusus Diecast dan Remote Control.

Laporan Reporter: Panji Nugraha | Sumber: Gridoto