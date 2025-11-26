Pengalaman Berkunjung Makin Lengkap, Industri Pendukung Ramaikan Permata Bank GJAW 2025

TRIBUNNEWS.COM - Pameran otomotif terbesar dan terlengkap di akhir tahun, Permata Bank GAIKINDO Jakarta Auto Week (Permata Bank GJAW) 2025, yang berlangsung pada 21–30 November 2025 di ICE BSD City, terus menarik perhatian para pengunjung.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Permata Bank GJAW 2025 tidak hanya menjadi ajang bagi para produsen kendaraan untuk menampilkan berbagai inovasi terbaru, tetapi juga menjadi wadah penting bagi puluhan merek dari industri pendukung otomotif untuk memperkenalkan beragam produk dan solusi yang semakin melengkapi kebutuhan para pecinta otomotif.

Hadirnya industri pendukung pada tahun ini memberikan kesempatan lebih luas bagi pengunjung untuk mendapatkan berbagai kebutuhan otomotif dalam satu tempat, mulai dari produk perawatan kendaraan, aksesori, teknologi pendukung, hingga komponen peningkat performa.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumonty, menyampaikan bahwa kehadiran merek-merek ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem otomotif nasional.

“Kehadiran puluhan merek industri pendukung semakin memperkaya pengalaman para pengunjung Permata Bank GJAW 2025. Ragam produk yang ditampilkan tidak hanya menawarkan inovasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para pecinta otomotif untuk memaksimalkan performa, kenyamanan, dan tampilan kendaraannya,” ujar Anton.

Pada penyelenggaraan tahun ini, pengunjung dapat menjelajahi berbagai kategori industri pendukung berikut:

1. Kaca Film dan Pelindung Cat Kendaraan

JKIND, Solar Gard, V-Kool, Llumar, CPF1, Duratech, dan UPPF akan memperkenalkan teknologi kaca film yang mampu memberikan kenyamanan optimal saat berkendara. Produk-produk ini tidak hanya meningkatkan privasi, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal terhadap panas matahari, sinar UV, dan paparan suhu tinggi dalam kabin. Selain itu, beragam produk paint protection film (PPF) yang dihadirkan membantu menjaga lapisan cat kendaraan tetap mengilap dan terlindungi dari goresan, debu, serta faktor lingkungan yang dapat mempercepat kerusakan cat.

2. Ban, Velg, dan Komponen Peningkat Performa

Bridgestone, Delium, Eibach, Rotiform, Fuel, GIO, Kanati, Lenso, Niche, Black Rhino, DTE, ESR, Hurrikan, Tein, Work, Zen, Bilstein, dan BOP PPF menghadirkan beragam produk yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas, kenyamanan, dan performa berkendara.

Mulai dari ban berkualitas tinggi untuk penggunaan harian dan off-road, velg premium dengan desain stylish dan kokoh, hingga suspensi dan perangkat pendukung performa lainnya yang memungkinkan pengemudi mendapatkan kendali yang lebih presisi dan pengalaman berkendara yang lebih responsif.

3. Aksesori dan Perangkat Teknologi Kendaraan

Botslab, Cargoos, 70Mai, Hikvision, Blackvue, Lingdu, Hurricane, Trapo, Power Kleen, Custom Your BYD (CYB) dan GPS.ID menawarkan rangkaian teknologi otomotif modern yang menunjang keamanan dan kenyamanan pemilik kendaraan. Produk-produk seperti dashcam, sistem pemantauan kendaraan, perangkat IoT, aksesoris interior-eksterior, serta perlengkapan kebersihan kendaraan hadir untuk memberikan kemudahan, fungsionalitas, dan peningkatan pengalaman berkendara sehari-hari.

4. Helm dan Perlengkapan Berkendara

Suomy, AGV, INK, KYT, MDS, dan BMC memperkenalkan deretan helm dan perlengkapan berkendara dengan standar keamanan tinggi serta desain yang modern. Produk-produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan optimal bagi pengendara, baik untuk penggunaan harian maupun aktivitas touring. Dengan material yang kuat dan ventilasi yang nyaman, kategori ini hadir untuk mendukung keselamatan berkendara di berbagai kondisi jalan.

5. Perawatan dan Detailing Kendaraan

Clean N Tidy menghadirkan produk-produk perawatan kendaraan yang meliputi pembersih interior dan eksterior, perlindungan cat, serta solusi detailing profesional. Produk-produk ini membantu menjaga tampilan kendaraan tetap bersih, terlindungi, dan terawat sehingga nilai dan estetika kendaraan selalu terjaga.

6. Apparel dan Fashion Berkendara

Anak Bengkel Store dan Auto South turut meramaikan kategori fashion otomotif pada Permata Bank GJAW 2025. Kedua brand ini menawarkan berbagai apparel, mulai dari riding gear, jaket, jersey, hingga merchandise bergaya otomotif. Kehadiran mereka memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk tampil lebih stylish sambil tetap mengutamakan kenyamanan dan keamanan saat berkendara.

7. Produk EV Charger dan Teknologi Pengisian Kendaraan Listrik

Delta EV Charger memperkenalkan rangkaian solusi pengisian daya kendaraan listrik yang dirancang untuk mendukung perkembangan ekosistem EV di Indonesia. Produk-produk EV charger yang ditampilkan menawarkan teknologi efisiensi tinggi, kecepatan pengisian yang lebih optimal, serta dapat digunakan untuk berbagai jenis kendaraan listrik.

Kehadiran Delta EV Charger semakin melengkapi kebutuhan pengunjung yang mencari solusi infrastruktur pendukung kendaraan listrik yang andal dan berkualitas. Dengan beragam produk dan merek pendukung otomotif yang hadir, Permata Bank GJAW 2025 menjadi kesempatan terbaik bagi pengunjung untuk menemukan berbagai kebutuhan otomotif di satu tempat.