GJAW 2025: Deretan Program Promo Toyota, Ada Paket Khusus untuk Mobil Hybrid dan Mobil Listrik

TRIBUNNEWS.COM - Gelaran GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 berlangsung pada 21–30 November 2025 di ICE BSD City. Pameran otomotif tahunan ini kembali menjadi ajang bagi para produsen mobil untuk menampilkan inovasi terbaru sekaligus mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional.

Toyota turut mencuri perhatian pada ajang ini dengan dimulainya penjualan tiga model kendaraan elektrifikasi terbarunya, sekaligus menghadirkan berbagai program penawaran sepanjang pameran.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Jap Ernando Demily, mengatakan bahwa kehadiran Toyota di GJAW 2025 bertujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan mobil elektrifikasi yang ramah lingkungan sekaligus memudahkan pelanggan dalam proses kepemilikan kendaraan.

“Di GJAW 2025, kami ingin menghadirkan lebih banyak pilihan dan kemudahan kepemilikan bagi pelanggan, mulai dari model elektrifikasi yang semakin lengkap hingga beragam program menarik. Harapannya, masyarakat dapat menikmati pengalaman memiliki Toyota dengan lebih mudah, nyaman, dan tanpa rasa khawatir,” ujarnya.

Peluncuran & Promo Menarik Toyota di GJAW 2025

Di momen GJAW 2025, Toyota secara resmi membuka pemesanan Pre-Book untuk model MPV yang paling dinantikan pelanggan di segmennya, yaitu New Veloz Hybrid EV dengan harga spesial Rp 299 juta untuk tipe V (OTR Jakarta), khusus pemesanan hingga Desember 2025.

Toyota juga resmi memasarkan dua model Battery Electric Vehicle (BEV) terbaru, yaitu Battery EV produksi lokal New bZ4X dengan harga Rp799 juta, dan New Urban Cruiser Battery EV dengan harga Rp759 juta.

Selain memulai penjualan beberapa model elektrifikasi terbaru, terdapat juga berbagai promo menarik untuk model-model populer lainnya seperti Alphard, Vellfire, Avanza, Veloz, Raize, Agya, Fortuner, dan bZ4X.

Berikut daftar promo sales dan aftersales Toyota di event GJAW 2025:

1. Toyota Parking Privilege

Pengguna kendaraan elektrifikasi Toyota, mulai dari Battery EV, Hybrid EV, hingga Plug-In Hybrid EV, dapat menikmati fasilitas parkir khusus melalui Toyota Parking Privilege yang tersedia di Area Hall 10, ICE BSD City.

2. Promo Toyota Spektakuler

Promo Toyota Spektakuler tersedia untuk pembelian Alphard, Vellfire, Avanza, dan Veloz, tipe tertentu. Untuk pembelian Alphard dan Vellfire, terdapat special rate 0 persen hingga 1 tahun dan gratis asuransi hingga 2 tahun. Sedangkan Avanza dan Veloz tipe tertentu dapat dimiliki dengan Down Payment (DP) mulai dari Rp 19 juta dan Rp 23 juta atau cicilan mulai dari Rp 5 juta dan Rp 6 juta.

3. KINTO

KINTO merupakan solusi bagi pelanggan yang menginginkan kemudahan dalam menggunakan mobil Toyota tanpa harus memilikinya. Pilihan programnya adalah cicilan mulai Rp 11 juta untuk bZ4X dan Rp 10 juta untuk Fortuner.

Pelanggan juga berkesempatan untuk mendapatkan e-money gratis atau merchandise ekslusif KINTO senilai Rp 500 ribu.

4. Promo Agya & Raize dan Trade In

Terdapat dua paket promo menarik. Pertama, Nett DP Package untuk model Agya dapat dimiliki dengan DP mulai dari Rp 9 juta dengan cicilan mulai dari Rp 4 juta, sedangkan Raize DP mulai dari Rp 21 juta dengan cicilan mulai dari Rp 5 juta. Kedua, Smart Drive Package untuk model Agya bisa melakukan DP 20?ngan cicilan mulai dari Rp 3 juta dan Raize DP 20?ngan cicilan mulai dari Rp 4 juta.

Program trade-in tersedia dengan cashback Rp 3 juta, serta benefit tambahan hingga Rp 500 ribu melalui AstraPay.

5. Program T-CARE

Selama 3 tahun pertama atau 60.000 km, pelanggan dapat memanfaatkan program T-Care, yakni gratis biaya jasa dan suku cadang hingga servis ke-7, serta tambahan Extended Warranty 1 tahun atau 20.000 km dengan syarat rutin servis di bengkel resmi Toyota.

Tersedia juga T-Care Lite dan T-Care Lite+ untuk pengguna kendaraan LCGC, seperti Agya dan Calya.

6. Test Drive dan SPK

Pelanggan juga bisa mendapatkan merchandise gratis, khusus bagi pengunjung GJAW 2025 yang mengikuti test drive atau melakukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Solusi Mobilitas Inklusif: WELCAB untuk All New Alphard Hybrid EV

Toyota terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi mobilitas yang lebih inklusif bagi semua. Di GJAW 2025, Toyota menampilkan All New Alphard Hybrid EV yang dilengkapi dengan kursi WELCAB melalui Toyota Customization Option (TCO).

Kursi WELCAB dirancang untuk menghadirkan fungsi tambahan yang meningkatkan kenyamanan bagi pengguna dengan kebutuhan mobilitas khusus. Opsi ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan yang lebih luas bagi pelanggan.

